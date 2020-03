Legendariska sångaren John Prine, 73, befinner sig i kritiskt tillstånd på sjukhus, meddelar sångarens familj.

Enligt meddelandet på Facebook och Twitter blev Prine plötsligt sjuk med Covid-19-liknande symptom i torsdags och fördes till sjukhus. På lördagskvällen intuberades han och han vårdas fortfarande på sjukhuset.

”Det här är fruktansvärda nyheter för oss att dela, men så många av er har älskat och stöttat John genom åren. Vi ville att ni skulle få veta och ge er chansen att skicka mer av er kärlek och stöd nu. Ni ska också veta att vi älskar er och John älskar er”, skriver familjen vidare i sitt inlägg.

Hustrun Fiona också drabbad av corona

Den 20 mars, mindre än en vecka innan John Prine blev sjuk, meddelade Prines hustru Fiona Prine att hon drabbats av Covid-19. John Prine själv testades då‚ men svaret ska ha varit ”obestämt”.

– Det finns en chans att han inte fått viruset, sa Fiona Prine i ett inlägg på Instagram då.

– Många av er har undrat hur han mår, eftersom ni vet att han har haft en del hälsoproblem och att han tillhör en riskgrupp, fortsatte hon.

John Prine har haft cancer två gånger och ställde under förra året in en rad spelningar efter att ha opererats på grund av en förhöjd risk för stroke.

Flerfaldigt grammybelönad

John Prine har en lång, framgångsrik karriär som singer/songwriter med låtar som ”Angel from Montgomery”, ”Sam Stone”och ”Illegal Smile”. Han har tilldelats flera grammys för sitt arbete – däribland en Lifetime Achievement-grammy. Han har dessutom nominerats till Rock and Roll Hall of Fame och valts in i Songwriters Hall of Fame.