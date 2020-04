Legendariska sångaren John Prine död i corona

Den flerfaldigt grammybelönade sångaren John Prine är död. Dödsorsaken är komplikationer relaterat till Covid-19, säger familjen till flera amerikanska medier. Prine togs in på Vanderbilt University Medical Center i Nashville för knappt två veckor sedan och har vårdats på intensiven sedan förra helgen.

John Prine blev 73 år gammal.

Legendarernas favorit – och mentor till de yngre

Han har i 50 år, med sitt empatiska och fyndiga textförfattande, tillhört de mest hyllade låtskrivarna i modern amerikansk folkmusiktradition. Han upptäcktes av Kris Kristofferson på 1970-talet och Bob Dylan har talat om honom som en av hans stora favoriter.

– Det är inte möjligt att vara så ung och skriva så tungt. John Prine är så bra att vi kan behöva bryta av hans tummar, lär Kristofferson ha sagt vid ett tillfälle.

Även om John Prine under många år var välkänd, fick hans karriär ytterligare ett lyft under senare år. 2018 släppte han vad som kom att bli hans sista album ”The tree of Forgiveness”, vilket gick rakt in på femteplatsen på Billboard – något hans tidigare skivor aldrig lyckades med.

Prine anses också vara en av de viktigaste byggstenarna inom americanan, där han fungerat som en slags mentor till yngre förmågor som Amanda Shires, Margo Price, Brandi Carlile och Jason Isbell.

John Prine överlevde cancer två gånger

John Prine överlevde cancer två gånger. 1998 opererades en tumör bort i sångarens nacke, vilket fick hans röst att ändra karaktär, men han var tillbaka på scenen efter ett och ett halvt år. 2013 opererades han åter för en cancertumör, denna gång i vänstra lungan, men efter ett halvår var han tillbaka.

John Prine har tilldelats flera grammys under sin karriär, däribland ett hederspris – Lifetime Achievement. Han har även valts in i Songwriters Hall of Fame och nominerats till Rock and Roll Hall of Fame.

Bland hans låtar märks bland annat ”Angel from Montgomery”, som bland andra Bonnie Raitt gjort en cover på, ”Sam Stone” och ”Illegal Smile”.

John Prine sörjs närmast av hustrun Fiona Whelan Prine, sönerna Jack och Tommy och adoptivsonen Jody som han drev sitt skivbolag Ob Boy Records med.

