Jeff Beck, den legendariska gitarristen från The Yardbirds avled i tisdags efter ett snabbt sjukdomsförlopp, berättar hans familj på Twitter. ”Det är med djup sorg vi meddelar att Jeff Beck gått bort. Efter att ha fått plötslig hjärnhinneinflammation gick han fridfullt bort i går”, skriver de.

Jeff Beck ansågs av många som en av tidernas främsta gitarrister – hans fingrar sades en gång i tiden ha varit försäkrade till ett värde av sju miljoner pund – och hade en experimentlusta som få musiker. Han var pionjär inom jazzrocken och lekte mycket med distade gitarrljud – något som banade vägen för tyngre rockgenrer.

Jeff Becks karriär inleddes i Screamin Lord Sutch, med vilka han spelade tills han anslöt till The Yardbirds 1965, som ersättare för en annan legendarisk gitarrist: Eric Clapton. Gruppen tog in Beck på rekommendation av Jimmy Page, som 20 månader senare själv kom att ersätta Beck.

Jeff Becks framgångar med The Yardbirds

Även om hans tid i The Yardbirds blev kort hade gruppen flera av sina största framgångar då, med albumet Yardbirds och singeln ”Shapes of Things”. Senare kom han att släppa såväl framgångsrika soloalbum som plattor med Jeff Beck Group. Senare kom han att arbeta lite mindre intensivt, eftersom han drabbade av tinnitus, men han fortsatte alltid att spela. Det senaste projektet var förra årets album han släppte tillsammans med Johnny Depp.

Jeff Beck fick åtta grammys under sin karriär och var invald i Rock and Roll Hall of Fame som både soloartist och som en del av The Yardbirds.

Kort efter beskedet om hans död började hyllningarna från andra legendarer komma.

”Ord kan inte uttrycka hur sorgsen jag blir över att höra om Jeff Becks borgång. Vilken fruktansvärd förlust för hans familj, vänner och hans många fans. Det är en ära att ha känt Jeff och en otrolig ära att han spelade på mitt senaste album”, skriver Ozzy Osbourne på Twitter.

Gamla vännen och kollegan Jimmy Page skriver:

”Hans teknik var unik. Hans fantasi uppenbarligen gränslös. Jeff, jag kommer att sakna dig precis som dina miljontals fans. Jeff Beck vila i frid”.

”Hjärtskärande nyheter att den store Jeff Back sorgligt nog gått bort. Ingen spelade gitarr som Jeff”, skriver Gene Simmons från Kiss.

”Jag är chockad över de sorgliga nyheterna... Jeff var en så trevlig person och en enastående, genial gitarrist – det kommer aldrig att finnas en till Jeff Beck”, skriver Black Sabbaths Tony Iommi.

