Rättegången inleds i London under måndagen och väntas pågå i fyra dagar.

En grupp av brittiska världskändisar står bakom stämningen mot mediehuset: Skådespelerskorna Liz Hurley och Sadie Frost, artisten Elton John – och prins Harry, med flera.

De menar att rent kriminella metoder använts av tidningarna.

Alla anklagelser är inte kända ännu, men en av dem handlar om hemlig avlyssning och att utrustning placerats hemma hos personer och i bilar, rapporterar Sky News.

En annan del handlar om att poliser ska ha fått betalt för att läcka information – och hur personer ska ha utgett sig för att vara vissa någon annan för att få ut information från sjukhus och andra inrättningar.

Flera tidigare fall

Mediehuset ”Associated Newspapers”, som står bakom Daily Mail, Mail on Sunday och MailOnline, menar att anklagelserna är helt grundlösa.

Tidigare under 2000-talet blev det känt hur den brittiska tidningen News of the World hackat sig in i kändisars telefoner och kunde avlyssna deras telefonsvarare. Då var prins Harrys bror William en av de utsatta.

