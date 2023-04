”När Harry träffade Meghan blev han en helt annan person”

Fotografen Arthur Edwards, 82, har följt den brittiska kungafamiljen i 45 år, något som uppmärksammas i nya tv-dokumentären ”Arthur: My life with the royal family”.

– Alla de här upplevelserna skulle inte vara desamma utan dig, säger kung Charles till Edwards i dokumentären.

Edwards kommer att bevaka kröningen av kung Charles i Westminster Abbey den 6 maj. Men han är lättad över att prins Harrys fru Meghan inte kommer att närvara.

– Det hade nog inte varit så populärt om Meghan kom. Så hon har i alla fall gjort en sak rätt genom att bestämma sig för att stanna hemma, säger Edwards som upplever det som att ”hela nationen kände sig attackerad” efter prinsparets Oprah-intervju.

”Plötsligt förändrades allt”

Edwards säger att prins Harry brukade vara en lekfull person som alltid gjorde allt för att bilderna skulle bli så bra som möjligt, någon som ”skämtade och skrattade och var lite av en retsticka”.

– Harry brukade vara den bästa i kungafamiljen att jobba med och vi hade mycket roligt ihop. Sedan träffade han Meghan och blev en helt annan person. Han blev tillbakadragen och slutade prata med pressen. Det är väldigt sorgligt, säger Edwards.

Han följde Harry och Meghan nära under förhållandets tidiga år.

– Första året efter att de gifte sig var Meghan fantastisk. Men plötsligt förändrades allt och hon hamnade i konflikt med bland annat Catherine och William. Och så flyttade de till USA, säger Edwards.

Han hoppas att Harry så småningom ska kunna försonas med sin familj.

– När Harry träffade Meghan pratade hon inte med sin egen familj. Och nu pratar han inte med sin, säger Edwards.