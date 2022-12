Ministern: Prinsparets nya serie är gammal skåpmat

Prins Harrys och frun Meghans nya dokumentärserie ”Live to lead” har premiär på Netflix på nyårsafton. De sju avsnitten visar intervjuer med ledare som ”kämpar för förändring”.

I ”Live to lead” intervjuas bland annat klimataktivisten Greta Thunberg, HD-domaren Ruth Bader Ginsburg, feministikonen Gloria Steinem och Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern.

Harry och Meghan kommer att presentera serien som de står uppsatta som producenter för.

Men Jacinda Ardern har nu meddelat att Harry och Meghan inte hade något med hennes intervju, som genomförde för flera år sedan, att göra – och att hon inte haft någon som helst direktkontakt med Harry och Meghan om serien.

Intervjun gjordes flera år innan prinsparet blev involverat

Harry sade i trailern att inspirationskällan bakom serien var Nelson Mandela, Sydafrikas första svarta president. Men Ardern förtydligar att sanningen är mer komplicerad än så.

”I mars 2019 kontaktades premiärministern av Mandela-stiftelsen angående att delta i ett projekt för att utveckla tillgängliga resurser om attribut för ledarskap inriktade mot unga ledare världen över. Detta skulle baseras på timslånga intervjuer”, skriver Arderns kontor.

Ardern, som intervjuades den 8 november 2019, fick höra att materialet skulle användas i böcker och kortfilmer. I mars 2020 publicerades boken ”Jacinda Ardern (I Know This to be True)” som baserades på intervjun.

”Andra deltagare som också fick sina intervjuer publicerade inkluderade den sedermera avlidna HD-domaren Ruth Bader Ginsburg, feministaktivisten Gloria Steinem och klimataktivisten Greta Thunberg”, skriver Arderns kontor.

”Inte haft någon som helst kommunikation”

För ett år sedan fick Ardern veta att Mandela-stiftelsen hade kommit överens med Netflix om att visa de inspelade intervjuerna.

”I maj i år informerades premiärministern om att prins Harry och hans fru Meghan skulle introducera serien”, skriver Arderns kontor.

Man påpekar att det då var två och ett halvt år sedan intervjun med Ardern genomfördes.

”Vi har inte haft någon som helst kommunikation med Harry och Meghan angående projektet, bara med Mandela-stiftelsen”, avslutar Arderns kontor.

