”Meghan trodde hon skulle bli Storbritanniens Beyoncé”

Prins Harry och frun Meghan lämnade det brittiska kungahuset för två år sedan och flyttade till Kalifornien.

En källa vid hovet kallar parternas hantering av turerna kring prinsparet ”ofattbart inkompetent” i nya boken ”Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”.

– Jag tror att Meghan trodde att hon skulle bli Storbritanniens Beyoncé, att det skulle ge henne den sortens ställning genom att vara del av brittiska kungafamiljen. Men vad hon i själva verket upptäckte var att det finns så många löjliga regler att hon inte ens kunde göra det hon brukade göra som privatperson, vilket var påfrestande, säger källan.

Meghan kände sig ”tystad”

Saker hade inte nödvändigtvis drivits till sin spets, vilket resulterade i att Harry och Meghan lämnade kungahuset, om parterna hade kommunicerat med varandra bättre, enligt källan.

– Allt som hade krävts hade varit att beslutsfattarna hade satt sig runt ett bord och sagt, ”okej, vad ska vi göra åt det här? Vad behöver ni för att må bättre och vad kan vi ge?”, säger källan.

Meghan har i en intervju med Oprah Winfrey sagt att hon kände sig ”tystad” under tiden i brittiska kungahuset.

– Jag har alltid värdesatt självständighet och varit frispråkig, särskilt när det gäller kvinnors rättigheter. Det finns en sorglig ironi angående de senaste fyra åren i att jag under lång tid uppmanade kvinnor till att höja sina röster, och sedan blev jag tyst själv, sade Meghan enligt People.

När Oprah Winfrey frågade om hon tystnade eller blev tystad svarade Meghan:

– Det senare.

Meghan sade också att hon kände sig ”naiv” när det gällde hur hon trodde livet som kunglighet skulle se ut för henne.