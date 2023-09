Meghan skriver memoarer: ”Blir en enorm kioskvältare”

Hovexperten Tom Bower skrev boken ”Revenge: Meghan and Harry and the war between the Windsors”.

Bower hävdar att Meghan snart kommer att ge ut en egen bok.

– Enligt mina uppgifter skriver hon sina memoarer och det kommer att bli en enorm kioskvältare, säger Tom Bower.

Meghans make Harry släppte i januari sina memoarer ”Spare” som blev en bästsäljare. Den såldes i över tre miljoner exemplar första veckan enligt Los Angeles Times.

”Tydligt att alltihop var arrangerat”

Meghan anlände förra veckan till Düsseldorf för Invictus-spelen som maken Harry är djupt involverad med.

Meghan beskrev spelen som ”ett fantastiskt evenemang” som hon hoppades ta med sina barn Archie och Lilibet till en dag. Meghan skämtade även med publiken om att hon var något försenad eftersom hon hade behövt ta sonen till skolan innan hon reste till Tyskland, något Bower betraktade som ett ”löjeväckande” påstående.

Bower ansåg att ”allt vi sett av dem senaste veckan har varit ett försök att manipulera medierna” vilket inkluderade när prinsparet var på en Beyoncé-konsert.

– Det var tydligt att alltihop var arrangerat så man skulle filma att hon kramade Harry, säger Bower.

