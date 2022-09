Meghan om kungliga plikten: ”Ofattbart att jag inte får betalt”

Prins Harry och Meghan tillbringade 16 dagar i Australien, Fiji, Tonga och Nya Zeeland 2018. Det var parets första gemensamma resa som representanter för brittiska kungahuset, institutionen som de valde att lämna två år senare.

Times har i veckan publicerat utdrag ur nya boken ”Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” skriven av hovexperten Valentine Low. Där tas bland annat Meghans reaktion på de kungliga plikterna upp.

Harry och Meghan närvarade vid hela 76 evenemang under den 16 dagar långa rundresan.

Valentine Low skriver att Meghans ”informella sätt att ta sig an kungliga visiter” uppskattades av den australiska befolkningen.

”Hon målades upp som en inspirationskälla och förebild”, skriver Low om när Meghan besökte en skola.

Meghan: ”Ofattbart att jag inte får betalt för det här”

Men Low hävdar att tonen var en helt annan bakom kulisserna.

”Även om hon njöt av uppmärksamheten så kunde inte Meghan se poängen med att gå omkring och skaka hand med otaliga främlingar”, skriver Low.

– Jag tycker att det är helt ofattbart att jag inte får betalt för det här, sade Meghan enligt stabsmedlemmar.

En källa vid hovet säger att Meghan sade så här när hon såg människor vänta på dem utanför operahuset i Sydney:

– Vad gör allihop här? Det är ju fånigt.

”Staben försökte förklara för henne, ’de är där för att de beundrar och stöttar en monark och institution som du representerar’”, säger källan i boken.