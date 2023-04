Meghan nobbade drottning Elizabeths råd med tre ord

Prins Edward och frun Sophie har varit gifta sedan 1999.

Sophie och drottning Elizabeth kom varandra med tiden så nära att hon blev som en andra dotter för den brittiska monarken.

Det ledde till att Elizabeth rådde Meghan att ta hjälp av Sophie inför bröllopet med prins Harry 2018.

Men Meghan avfärdade drottningens förslag enligt nya boken ”Our king: Charles III – the man and the monarch revealed” av Robert Jobson.

– Jag har Harry, svarade Meghan drottningen – och med det var diskussionen avslutad.

”Sophie är lättad”

Ärftliga titlar har en rangordning där hertig är högst följt av markis, greve, vicomte och friherre. Eftersom Sophie tidigare var grevinna och Meghan hertiginna behövde Sophie enligt traditionen niga när de träffades.

Förra månaden ärvde dock maken Edward sin pappa prins Philips titel som hertig av Edinburgh vilket innebär att Sophie numera tituleras hertiginna.

– Sophie är lättad över att hon inte längre behöver niga inför en familjemedlem som inte bara övergivit sina kungliga plikter utan dessutom ägnat de senaste tre åren till att kritisera institutionen som Sophie jobbar så hårt för att stötta, säger en vän till prinsparet.

