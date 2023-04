Källa: Meghan kostade Kate sista farväl med drottningen

När drottning Elizabeth låg för döden i skotska residenset Balmoral i september förra året rusade kungafamiljen till hennes sida. Men alla som ville fick inte komma.

Prins Williams fru Kate stod drottningen nära men berövades chansen till ett sista farväl. Den som bar skulden för det var svägerskan Meghan, enligt nya boken ”Our king: Charles III – the man and the monarch revealed” av Robert Jobson.

Prins Harry, som reste från USA till Storbritannien när han fick veta hur illa däran Elizabeth var, ska ha insisterat på att få ta med frun Meghan till Balmoral.

Blivande kung Charles ska enligt boken ha sagt att det ”inte var passande” för fruarna Kate och Meghan att närvara vid drottningens dödsbädd. Men Jobson hävdar att det Charles egentligen ville åstadkomma var ”om Catherine inte kommer kan inte heller Meghan göra det”.

”Allt större bitterhet mot Meghan”

”Vad han egentligen ville säga var att Meghan inte var välkommen. Men eftersom han inte kunde säga det till Harry ingrep han personligen och bad Kate att stanna i England så det skulle vara mer rättvist för Meghan”, skriver Jobson.

Samma dag som drottningen dog i Skottland sågs Kate ta barnen George och Charlotte till skolan i England.

”Kate höll sig borta, trots att hon så förtvivlat gärna ville vara vid drottningens sida under hennes sista ögonblick. Kate har grämt sig över det ända sedan dess vilket har lett till att hon byggt upp en allt större bitterhet mot Meghan”, skriver Jobson.

