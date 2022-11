Elisabeth Tarras-Wahlberg arbetade nära kungafamiljen på Stockholms slott i över 30 år – bland annat som presschef, informationschef och chef för kronprinsessans hovstat, med titeln hovmarskalk.

Men när hon 2008 fick ett erbjudande om att bli rådgivare i internationella relationer åt emiren Hamad bin Khalifa Al Thani i Qatar, pappa till den nuvarande emiren Tamim bin Hamad Al Thani, tackade hon ja utan att tveka.

– Jag var nyfiken, säger hon i dag.

Kungaparet och kronprinsessan beviljade hennes ansökan om tjänstledighet.

Kronprinsessan Victoria och Elisabeth Tarras Wahlberg 2007. Foto: CHARLES HAMMARSTEN / IBL 2001 fick Elisabeth Tarras-Wahlberg medalj av kungen för sina insatser som informationschef vid hovet. Foto: BERTIL ERICSON / TT NYHETSBYRÅN

Men det nya jobbet blev inte som det var tänkt.

– Redan efter ett par dagar förstod jag att det qatariska hovet knappast var redo för den anpassning man ville ha till internationell standard när det gäller protokollet för umgänge med länder utanför arabvärlden.

Anställdes av emirens hustru

Bara ett fåtal av hennes arbetskamrater behärskade engelska eller något annat språk än arabiska.

– Jag uppfattade det också som om protokollchefen hos Sheikh Hamad inte var medveten om min ankomst. Sheikh Hamads ena hustru, Sheikha Moza – som var den som framträdde vid hans sida officiellt – hade haft en protokollexpert från Spanien för att åstadkomma motsvarande resultat i sitt hov. Hon insåg behoven och var sannolikt den som låg bakom min anställning.

Här arbetade Elisabeth Tarras-Wahlberg. Foto: MARTIN DIVISEK / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN Elisabeth Tarras-Wahlberg och drottning Silvia under ett statsbesök i Bulgarien 2001. Foto: TORBJÖRN ANDERSSON

Vilket är ditt starkaste minne därifrån?

– Det finns så många men kanske ändå när Qatar stod värd för Arabiska Unionens årliga möte och jag från mitt fönster kunde se ner i trädgården på ett av de officiella gästpalatsen. Där hade det slagits upp ett tält för Libyens diktator Muammar Khadaffi och hans kameler som betade av rabatterna. Sedan minns jag hur just Khadaffi, omgiven av ett antal blondiner i uniform, under en av sessionerna reste sig upp och ropade ”I am the King of Africa” och tågade ut. Han var missnöjd med något, antagligen.

Elisabeth Tarras-Wahlberg träffade en gång den nuvarande emiren Tamim bin Hamad Al Thani – mannen som satt bredvid Fifa-presidenten Gianni Infantino under invigningen.

Fifapresidenten Gianni Infantino och Qatars emir Tamim bin Hamad Al Thani under tisdagen. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Vid ett tillfälle under min första tid i Doha, under en mottagning, knackade någon på min axel och sa ”Many strange things here, right?” Det var han. För mig verkade han mera kosmopolitisk och världsvan än sin far, även om han alltid uppträdde i traditionell klädsel. Det kändes som om han skulle gå vidare i liberaliseringens spår, men så blev det uppenbarligen tvärtom.

Tarras-Wahlberg: ”Evenemangsturism”

Under hennes tid i Qatar gifte sig Al Thani med en andra hustru.

Hur ser du på den kritik som riktas mot Fifa för att landet fick fotbolls-VM?

– Jag tycker att det är pinsamt, förnedrande för idrotten. Det är ju i grunden absurt att låta ett litet ökenland utan nämnvärd infrastruktur få ett så stort idrottsevenemang, ändra hela tidsplanen för att passa klimatet och för detta utnyttja gästarbetare.

– Men Qatar har säkert betalat vad det kostar för att få evenemanget. Man har länge varit ute efter evenemangsturism och efter att komma ikapp och slå sina grannar, Dubai. Det märkte jag tydligt under min tid där.

Kronprinsessan Victoria och Elisabeth Tarras-Wahlberg i Australien 2005. Foto: JACK MIKRUT / TT NYHETSBYRÅN

Under sin tid i Qatar såg hon själv hur gästarbetare från fattiga länder utnyttjades – dygnet runt.

– Jag har fortfarande på näthinnan bilden av dem, sittandes i hettan på trottoarkanterna i väntan på de gamla skolbussarna som skulle köra dem till öknen där de bodde i baracker och containrar utan luftkonditionering.

Det var många flackande blickar, minns hon. Och hon såg dem bygga skyskrapor.

– De klängde högt upp på byggnadsställningarna av bambu. Dessa förhållanden var ett av skälen till att jag bestämde mig för att lämna Qatar, säger hon i dag.

”Skönt att slippa se Sverige spela i Doha”

Tarras-Wahlberg har tagit del av rapporterna om att gästarbetare blir fråntagna sina pass när de kommer till landet. Samma sak hände i hennes närhet.

– Jag hade vänner vars pass också togs om hand av arbetsgivaren som måste ge tillstånd till varje utresa.

Elisabeth Tarras Wahlberg och prinsessan Madeleine i samband med studenten 2001. Foto: Erhan Güner / TT NYHETSBYRÅN

– Nu är det bara att hoppas på att den internationella fackföreningsrörelsen kan påverka situationen i något litet positivt steg. Att idrottsföreträdarna kan göra det känns inte särskilt troligt; när de har rest hem bryr sig inte qatarierna. Det blir intressant att se vad som händer med spelarnas eventuella protester. Men det är så skönt att slippa se Sverige spela i Doha.

Har du besökt Qatar efter 2009, i så fall när och varför?

– Jag besökte Qatar ett par dagar våren 2017 under en privat resa i området – Oman och Dubai – för att se hur det utvecklats och för att visa min nuvarande kärlek var jag hade varit.

När Elisabeth Tarras-Wahlberg återvände hem till Sverige 2009 hade kronprinsessan fått en ny hovmarskalk och det fanns inga andra lämpliga tjänster inom hovet som var lediga.

Sedan dess har hon arbetat som egenföretagare och bland annat anlitats som kungaexpert av TV4. 2018 började hon arbeta som konsult på kommunikationsbyrån Lennox PR.