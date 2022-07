Harrys samtal till Beckham – efter Meghans anklagelse

Prins Harry och hertiginnan Meghan var som besatta av att läsa skriverierna om sig själva.

Det uppger journalisten Tom Bower i den nya boken ”Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors”.

Prinsparet blev till slut övertygade om att någon av deras nära vänner läckte information till pressen – och började desperat leta efter möjliga bedragare bland sina bekanta.

”Meghan misstänkte specifikt Victoria Beckham”, uppger författaren.

Det hela ska ha fått prins William att ta upp luren och framföra anklagelsen till vännen David Beckham – som förnekade allt. En källa har berättat för The Sun att Beckham ”satte prins Harry på plats” direkt, men att stämningen dem emellan var obekväm en lång tid framöver.

Både prins Harry och prins William är nära vänner med paret Beckham, som bland annat deltagit i de två prinsbröllopen.

Så sent som när de möttes under drottning Elizabeths 70-årsjubileum ska sprickan mellan vännerna synts tydligt i ett ”pinsamt möte”, skriver Mirror.

Drottning Elizabeths markering

I den aktuella boken avslöjas också nya splittringar mellan paret och den brittiska kungafamiljen. Enligt uppgifterna i boken ska drottning Elizabeth ha blivit lättad över att hertiginnan Meghan inte kunde komma på prins Philips begravning.

Och redan 2018 ska drottning Elizabeth och prins Charles uttryckt irritation över hertiginnan Meghans förmåga att skapa skandalrubriker kring kungahuset, enligt författaren.

– Kan hon inte bara åka och träffa honom och få ett stopp på det här, ska Charles ha sagt till Harry i ett telefonsamtal om Meghans pappas drev mot kungahuset och sin dotter, rapporterar The Sun.

