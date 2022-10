”Harrys bok är en tickande bomb”

Prins Harrys memoarer skulle ursprungligen komma ut i november. Men efter drottning Elizabeths död sköts detta upp och boken kommer ut först nästa år.

Det har tidigare rapporterats att Harry hade för avsikt att göra sena ändringar i boken för att ta bort eller mildra saker han skrivit om kung Charles, drottninggemål Camilla, prins William och prinsessan Kate.

Men hovexperten Tom Bower, som skrev boken ”Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, är säker på att det inte kommer att hända.

– Jag tror att alla vet att prinsparet inte kan ändra boken på något annat sätt än att möjligen göra den hårdare. Annars kommer den inte att sälja, säger Bower.

”Uppskjutandet kommer bara att öka giftmängden”

Boken kan enligt Bower möjligen släppas till påsken och kommer att inkludera ett nytt kapitel om drottningen begravning.

– Därför tror jag det blir ännu mer material om hur de blev nobbade av kungafamiljen så uppskjutandet kommer bara att öka giftmängden, säger Bower.

Medlemmarna av brittiska kungahuset är ”enormt nervösa” angående Harrys bok enligt Bower som beskriver prinsens memoarer som en ”tickande bomb”.

