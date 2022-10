Harry nobbade Williams fredstrevare med två ord

Harry och Meghan blev ett par 2016 och de gifte sig två år senare.

William ansåg dock att Harry gick för fort fram med förhållandet med Meghan vilket ledde till att prinsarnas relation blev spänd.

Det framstod tydligt av en dokumentär filmad under Harrys och Meghans resa till Sydafrika 2019. När han fick en fråga om sprickan med William sade Harry att han och hans bror var ”på väg åt olika håll”.

– Som bröder har man bra och dåliga dagar, sade Harry i dokumentären.

”Det var hjärtskärande för alla som visste vad som pågick”

Det ledde till att William försökte rensa luften med Harry enligt ett utdrag ur nya boken ”Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” av Valentine Low.

”William skickade ett Whatsapp till sin bror där han frågade om han kunde komma och träffa honom”, skriver Valentine Low.

Till att börja med var Harry positivt inställd till detta, men allt ändrades när Harry frågade William vem han skulle berätta det för.

”William förklarade att han behövde berätta för sin privatsekreterare eftersom hans schema skulle rivas upp. Då sade Harry, ’Kom inte’. Han var så bekymrad över risken att Williams stab skulle läcka besöket till tidningarna att han hellre inte träffade sin bror alls. Det var hjärtskärande för alla som visste vad som pågick”, skriver Valentine Low.

