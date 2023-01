Harry fick nobben av Elton John om Diana

Artisten Elton John lärde känna prinsessan Diana när han sjöng vid prins Andrews födelsedagsfirande 1981.

”Vi klickade omedelbart”, skrev Elton John i memoarerna ”Me: Elton John” och fortsatte:

”Diana var en mycket god vän i många år.”

Elton John framförde låten ”Candle in the wind” från 1973 i ny tappning vid Dianas begravning den 6 september 1997.

De första textraderna ändrades från ”goodbye Norma Jean, though I never knew you at all” till ”goodbye England's rose, may you ever grow in our hearts” som anspelade på Diana.

Den efterföljande singeln ”Candle in the wind 1997” blev en enorm försäljningsframgång. Den toppade singellistan i 20 länder och är med 33 miljoner ex den näst mest sålda singeln någonsin efter Bing Crosbys ”White christmas” enligt Guinness rekordbok.

Prinsessan Diana och Elton John vid Gianni Versaces begravning 1997. Foto: LUCA BRUNO / AP TT / NTB SCANPIX

Elton John om prinsens önskemål: ”För makabert”

Tio år efter Dianas död genomfördes en hyllningskonsert för prinsessan på Wembley i London med artister som Duran Duran, Lily Allen, Take That, Rod Stewart – och Elton John.

Prins Harry skriver i memoarerna ”Spare” att han bad Elton John framföra ”Candle in the wind” under konserten.

Men sångaren vägrade eftersom han tyckte det skulle vara ”för makabert”.

Elton John valde i stället att sjunga ”Your song”, låten som blev hans stora genombrott 1970, under hyllningskonserten på Wembley.

