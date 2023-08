Därför nobbade Dolly Parton prinsessan Kate

Dolly Partoon är en av countrymusikens största ikoner i modern tid med klassiker som ”Jolene”, ”I will always love you” och ”9 to 5”.

I november släpper Parton, som vunnit elva Grammy, sitt 49:e studioalbum.

Anmärkningsvärt är att det är den 77-åriga countryikonens första rockalbum där hon bland annat tolkar Rolling Stones ”(I can't get no) Satisfaction”, Led Zeppelins ”Stairway to heaven”, Queens ”We will rock you”, Beatles ”Let it be” och Princes ”Purple rain”.

Parton nobbade prinsessan Kate

När Parton nyligen var i London fick hon en oväntad inbjudan från kungligt håll.

– Jag blev inbjuden till te av prinsessan Kate, men jag kunde inte gå. Jag tyckte att det var väldigt trevligt av henne att bjuda in mig, och någon gång måste jag se till att det verkligen blir av. Det vore toppen, säger Parton.

När hon fick frågan vad det var som gjorde att hon fick förhinder från att träffa prinsessan svarade Parton med glimten i ögat:

– Eftersom jag visste att hon inte skulle gjort reklam för mitt rockalbum så måste jag säga nej.