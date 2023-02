Konflikten mellan prins Harry och hans kungliga familj bara fortsätter. I vår ska hans pappa, kung Charles, krönas i Westminster Abbey i London tillsammans med sin fru, drottninggemålen Camilla. Prinsen vill bara flyga till Storbritannien och närvara vid kröningen på ett villkor – att han får en ursäkt från sin pappa och sin storebror, prins William.

Ursäkten verkar dock bli svår att få. Enligt källor till The Daily Mail är kungen beredd att prata med sin yngsta son, men en källa till tidningen säger att kung Charles inte har ”någonting att be om ursäkt för just nu. Tvärtom finns det fortfarande mycket illvilja som kokar inom familjen.”

”Kommer inte se honom i ansiktet”

Prins William verkar inte heller pigg på att prata med prins Harry och det kan bero på innehållet i hertigen av Sussexs bok ”Den andre”. I den riktar prins Harry flera anklagelser mot sin svägerska prinsessan Kate, och att hon skulle ha varit kylig mot Harrys fru Meghan, hertiginnan av Sussex under hennes tid i det brittiska kungahuset.

– Om Harry skulle komma till kröningen så kan jag inte tänka mig att William skulle kunna se sin bror i ansiktet, säger en ytterligare en källa till The Daily Mail.

Prins Harry har fortfarande en öppen inbjudan till kröningen, som kommer äga rum den 6 maj. Hans fru, hertiginnan Meghan, och deras son Archie lär inte närvara eftersom Archie fyller fyra år samma dag som ceremonin.

