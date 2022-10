Camilla kan stoppas från att bära kontroversiella kronan

Den 6 maj nästa år kröns kung Charles i Westminster Abbey med frun Camilla vid sin sida.

– Den ursprungliga planen var att Camilla skulle bära den krona som den forna drottningmodern bar när hennes make intog tronen. Men tiderna förändras vilket hans majestät konungen och hans rådgivare är införstådda med. Detta är politiskt känsligt och det finns en kraftig nervositet kring att använda kronan, i synnerhet vad gäller Indien, säger en källa vid hovet till Daily Mail.

Kontroversen kretsar kring diamanten Koh-i-Noor som monterades in i den krona drottningmodern bar när hennes make George VI kröntes 1937.

Koh-i-Noor kom ursprungligen från Indien men har varit i brittisk ägo sedan 1849 då drottning Victoria erhöll den som en gåva.

Men ståndpunkten i Indien är att diamanten blev stulen och landet har i över 70 år försökt få Storbritannien att lämna tillbaka Koh-i-Noor.

Forna drottningmodern, iförd den Koh-i-Noor-prydda kronan, efter maken kung George VI:s kröning tillsammans med döttrarna Elizabeth och Margaret 1937. Foto: AP

Kallar diamanten ”en diplomatisk handgranat”

Författaren William Dalrymple, som skrev boken ”Koh-i-Noor: The History of the World’s Most Infamous Diamond”, kallar diamanten ”en diplomatisk handgranat”.

– Ingen i det här landet begriper hur stor betydelse detta har i Indien, säger Dalrymple och fortsätter:

– Det har blivit en mycket känslig fråga och är ett stort problem för de två ländernas relation.

Politiske kommentatorn Saurav Dutt säger att det skulle ”sticka i ögonen” på många att använda Koh-i-Noor i samband med kröningen. Dutt anser att det skulle underminera kungafamiljens försök att stryka ett streck över imperialismen.

– Det skulle se mycket illa ut att posera med denna stulna artefakt, säger Dutt.

Kontroversen kring Koh-i-Noor kan därför leda till att diamanten tas ur kronan för ceremonin eller att en annan krona används under kröningen.

