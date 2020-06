Kungens glädjebesked – efter pengasmällen

I ljuset av att flera av de statliga museerna öppnar igen, så har kung Carl Gustaf tagit beslutet att öppna flera av de kungliga besöksmålen för besökare.

Den 1 juli öppnar kungliga slottet, Drottningholms slott, Kina slott och Gripsholms slott.

– Att hålla slotten öppna och tillgängliga är en viktig del av kungliga hovstaternas uppdrag. Nu ser vi fram emot att i trygga former återigen få ta emot besökare i de kungliga slotten. Samtidigt är det trevligt att se hur många som under våren passat på att upptäcka våra kungliga parker och det hoppas vi att många fler vill göra under sommaren. Vi önskar alla varmt välkomna till slott, parker och kaféer samtidigt som vi fortsätter att följa utvecklingen nogsamt, säger ståthållare Staffan Larsson i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Kungens hyllning till folket under pandemin

Ekonomiskt bakslag

Sedan den 21 mars i år har kungliga slottet hållits stängt på grund av coronaepidemin.

Vanligtvis har det kungliga slottet i Stockholm 900 000 besökare årligen. Förra året genererade slottsbesöken 125 miljoner, främst från intäkterna från entréavgifter, visningar och försäljning.

Våren har inneburit ett stort ekonomiskt tapp – och hovet tror att de också kan påvekas framöver av det minskade turisttrycket.

– Bara för att vi får en rekommendation att vi kan öppna slotten så innebär ju inte det att intäkterna kommer rullande, har Margareta Thorgren, hovets informationschef, tidigare sagt till DN.

”En väldigt annorlunda tid för alla kungahus”