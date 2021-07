Det blev en riktig familjekväll på Solliden under lördagskvällen. På slottsträdgården grusväg gick prins kungaparet tillsammans med barnbarnen Leonore, 7, och Estelle, 9. Detta är kusinernas första offentliga framträdande sedan Madeleine och barnen kom till Sverige för några veckor sedan. Även prins Daniel, prinsessan Madeleine och Chris O'Neill var på plats för att lyssna när Lena Philipsson sjöng ur sin låtskatt.

Förra söndagen öppnade Sollidens slott upp för en konsertföljetång som ska pågå hela sommaren.

Peter Jöback invigde satsningen på kvällen – och i publiken satt kungaparet för att njuta av musiken. Två dagar senare var det Madeleine och Victorias tur att få gå på den efterlängtade konserten i slottsträdgården. Även då till ljudet av Peter Jöbacks stämma. Det var då första gången som Madeleine fick besöka sitt efterlängtade sommarparadis på Öland på nästan två år.

”Stannar längre”

Madeleine kom tillbaka till Sverige för några veckor sedan efter mer än ett och ett halvt år av coronakarantän i Florida. Förra sommaren hoppades hon att kunna umgås med släkt och vänner på Öland – men de hårda restriktionerna satte stopp för planerna. Sedan dess har både hon och barnen saknat Sverige och sommaridyllen på Öland.

Stora delar av kungafamiljen umgås just nu på Öland, meddelade hovet tidigare i veckan – och lagom till Victorias födelsedag den 14 juli kommer hela familjen samlas på ön.

– På grund av pandemin stannar familjen extra länge i år och de lär följa konserterna under sommaren, sa hovets informationschef Margareta Thorgren.

Under elva veckor bjuds stora svenska artister in för att under flera kvällar i rad underhålla publiken. Lena Philipsson, Carola, Arvingarna och Smith & Tell är några av dem.

