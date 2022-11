Chans till nystart – därför måste SVT Sport ta den

Reed Hastings, vd på Netflix, var bestämd och tydlig när han svarade.

Min fråga och hans svar var ungefär desamma drygt ett år senare: Nej, Netflix skulle inte bjuda på sporträttigheter eftersom sport, precis som nyhetssändningar, är tv som man ser en gång, gärna live, och sedan aldrig igen.

Det där var för snart sju år sedan.

Mycket har förändrats sedan dess.

Tidigare denna månad rapporterade Wall Street Journal, som exempel, att Netflix var ett av företagen som bjöd på rättigheterna till ATP-touren i tennis, men att streamingjätten efter ett tag lämnade budgivningen.

Sport har blivit ett slags lukrativ udda fågel på en tv-marknad som är mer fragmenterad än någonsin. Vid stora evenemang tittar även de som inte är intresserade, medan trogna fans följer sina favoritlag i vått och torrt och ser varje match från start till slut. Mumma för potentiella annonsörer och mumma för streamingtjänsterna som med rätt sporträttigheter kan avvärja att prenumeranter hoppar på och sedan snabbt hoppar av.

Det var därför inte överraskande att Viaplay Group såg till att landa Premier League-rättigheterna i Polen och Nederländerna kort efter att Viaplay lanserats i respektive land. I företagets senaste kvartalsrapport går även att läsa att ”det fullbordade förvärvet av Premier Sports i Storbritannien” gör att Viaplay Group höjer sitt internationella abonnentmål för 2022 från 2,5 miljoner till 2,7 miljoner.

När Åsa Edlund Jönsson nu lämnar jobbet som sportchef på SVT för att börja jobba på Sveriges olympiska kommitté säger hon:

– Jag har naturligtvis i min tidigare roll som sportchef på SVT verkat för och sagt i intervjuer att det vore kul om OS kom tillbaka till SVT. Jag tycker att det är enormt viktigt att så många som möjligt får ta del av de olympiska spelen i olika kanaler.

Fina ord.

Sommaren 2015 stod klart att Discovery Networks International köpt rättigheterna till sommar- och vinterspelen fram till 2024. I Sverige har företaget även, bland annat, rättigheterna till allsvenskan och superettan över säsongen 2025.

Discovery Networks heter nu Warner Bros. Discovery och är nu inne i en fas där mycket pengar ska sparas.

Planen är att HBO Max och Discovery Plus ska samsas på en plattform i Sverige och resten av Europa någon gång under 2024, men redan inom kort kommer enligt mina uppgifter ett antal förändringar att märkas av. Att Warner Bros. Discovery just nu skär bort onödigt fett och ser möjlighet att spara pengar i varje hörn är inte detsamma som att företaget lagt spenderbyxorna i garderoben.

Warner Bros. Discoverys vd David Zaslav sa nyligen att ”företaget har tillräckligt med sporträttigheter” och inte är intresserade av några nya. Warner Bros. Discovery ska också, enligt Zaslov, vara väldigt disciplinerade när det gäller sport eftersom ”man är någon som hyr rättigheter under en viss period”.

Jag är först i kö att jubla om SVT kan säkra rättigheterna till OS eller något annat större internationellt sportevenemang.

Jag är också först i kö att vara skeptisk till att SVT ska, med David Zaslavs ord, ”hyra rättigheter”, då det rimmar illa med hur jag ser på public service. Grejen är förstås inte att SVT betalar för att sända något – det händer ju hela tiden – utan att kostnaden för sporträttigheter kommer fortsätta stiga till nya astronomiska summor. En sådan investering av SVT drabbar resten av utbudet.

SVT Sport verkar ha fastnat i ett tänk som inte speglar tittarnas vanor eller vad som pågår på tv-marknaden.

Visserligen utnyttjas SVT Play, men långt från så bra som borde kunnas. Numera tittar i alla falla jag på kvällens sportsändningar för att det är en vana, inte för att man förväntar sig att SVT Sport avslöjar något saftigt eller har någon exklusiv intervju.

Missar jag en sändning beror det på att det finns något bättre att se på en streamingtjänst.

Jämför det med när jag – kanske även vi alla? – var sju, åtta, nio, tolv och 14 år gammal och det kändes som att världen skulle gå under.

Att Åsa Edlund Jönsson slutar som sportchef borde ses som en nystart för SVT Sport. Större fokus på fler granskningar, fler djuplodande reportage och färre referat.

SVT har de musklerna.

Börjar de inte flexa dem snabbt kommer SVT Sport försvagas och stå än mer handfallna i mötet med konkurrenterna.