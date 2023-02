Kritikstorm när Rowlings anklagas för transfobi

När det talas om Harry Potter-författaren JK Rowling är det svårt att inte nämna den kritik som riktats mot henne.

JK Rowling har på senare år gjort flera uttalandet som av många har upplevt som transfobiska. Det här har bland annat fått tusentals Harry Potter-fans att ta avstånd från författaren bakom den älskade bokserien.

I ett radioprogram på BBC i förra veckan diskuteras det efterlängtade spelet ”Hogwarts legacy” som har premiär i veckan.

Den inbjudna gästen Stacey Henley, chefredaktör för webbtidningen The Gamer och transkvinna, kommer under programmet in på kritiken mot Rowlings.

Förutom att författaren är transfob, menar Henley att Rowling också driver en ”kampanj mot transpersoner”.

Det här har fått över hundra lyssnare att skicka arga mejl till kanalen, skriver Daily Mail.

Programledaren sa inte ifrån

Kritiken handlar om att gästen fick lov att uttala sådana anklagelser rakt ut i etern – utan att bli ordentligt ifrågasatt.

I sändningen hörs programledaren Evan Davis säga:

– Självklart... skulle JK Rowling inte säga att hon är transfobisk.

Kritiker menar att programledaren inte ifrågasatte gästens uttalande tillräckligt, utan lät påståendet vara okommenterat.

På måndagen gjorde BBC själva ett uttalande där de påtalar kritiken som riktats mot dem.

”Vi förstår att det inte fanns tillräckligt med motstånd till påståendena som gjordes” skriver kanalen på sin hemsida.

LÄS MER: JK Rowlings attack mot skotska försteministern

LÄS MER: Storbritannien stoppar skotsk könsidentitetslag

Harry Potter-författaren grundlurad av ryska komikerna: