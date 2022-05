Kim Kardashians val av klänning på Met-galan drog till sig världens blickar.

Realitystjärnan intog den röda mattan iklädd Marilyn Monroes ikoniska klänning som Monroe bar när hon sjöng ”Happy birthday” till dåvarande president John F Kennedy 1962.

Kardashian lånade klänningen från museet Ripley's Believe It Or Not, som köpte den på auktion år 2016 för 4,8 miljoner dollar – motsvarande över 47,5 miljoner kronor.