Från hyllad till hatad.

Den amerikanske skådespelaren Kevin Spacey är en av de många män i film- och tv-branschen som åkt på ett rejält bakslag i samband med meetoo-vågen i fjol.

Han anklagades för sexuella trakasserier och övergrepp mot flera män och pojkar och fick sparken från Netflix succéserie House of Cards – där han spelade den ondskefulle presidenten Frank Underwood.

Nu åtalas Kevin Spacey för ett av dem, skriver Hollywood Reporter.

Det för sig om en händelse på en bar i Nantucket i delstaten Massachusetts 2016. Enligt åtalet förde skådespelaren in sin hand innanför en 18-årig killes byxor.

LÄS MER: Kollegornas ilska mot Kevin Spacey

Mamman: ”Min son blev starstruck”

Övergreppet blev känt när 18-åringens mamma, den tidigare tv-programledaren Heather Unruh, i fjol höll en presskonferens där hon berättade vad som hänt.

Hon berättade bland annat att Spacey köpt ”drink efter drink” till hennes son.

– Min son blev starstruck, en heterosexuell 18-årig kille som inte hade någon aning om att den berömde skådespelaren var en sexförbrytare eller att han skulle bli hans nästa offer. När min son var full begick Spacey gärningen, berättade Heather Unruh vidare.

Efter att åtalet blev offentligt på måndagen svarade Kevin Spacey med att lägga ut ett kryptiskt klipp på Youtube där han bland annat säger ”ni litade på mig även om ni inte borde”.

I klippet agerar Kevin Spacey som karaktären Frank Underwood, som Spacey spelar i Netflixserien "House of Cards". Skådespelaren har döpt klippet till "Let me be Frank" och säger "snart kommer få veta sanningen".

Han säger också:

– Jag lovar er detta: om jag inte betalar priset för sakerna vi båda vet att jag har gjort, kommer jag sannerligen inte betala för de saker jag inte gjort.

– Några trodde såklart på allting och har väntat på att höra mig erkänna allt. De vill bara få mig att deklarera att allt som sagts är sant, och att jag fått vad jag förtjänat. Skulle inte det vara enkelt? Om det bara var så enkelt. Bara du och jag vet båda två att det aldrig varit så enkelt. Inte i politiken och inte i livet. Men du skulle inte tro det värsta utan bevis, skulle du? Du skulle inte dra förhastade slutsatser utan fakta, skulle du? Gjorde du det? Nej, inte du. Du är smartare än så.

Målet ska upp i rätten 7 januari.

LÄS MER: Nya anklagelserna: Spacey gjorde arbetsmiljön giftig

LÄS MER: Uppgifter: Sexbrottsutredning om Kevin Spacey läggs ner