Kenny Rogers är död – countryikonen blev 81

Countryartisten slog igenom som sångare i gruppen ”The First Edition” med låtarna ”Just dropped In” 1968 och ”Ruby, don't take your love to town”, innan han fortsatte sin framgångsriks solokarriär som sträckte sig över decennier. Som störst var han på 70- och 80-talet.

Då levererade han hits som ”Coward of the County”, ”Love Will Turn You Around” och ”The Gambler”, som han 1980 vann en grammis för.

Men ett av hans mest kända verk är duetten med Dolly Parton ”Islands in the Stream”. Han var också med i musikprojektet Usa för Afrika, som gjorde låten ”We are the world.”

Sammanlagt gav han ut ett 20-tal skivor.

För sina insatser inom country-genren har han tilldelats en plats i Country Music Hall of Fame och hans prisades otaliga gånger genom sin karriär – bland annat med tre grammisar.

Kenny Rogers var också låtskrivare, musikproducent och skådespelare.

Kenny Rogers död

Enligt sajten Variety somnade countryikonen in i stillhet, omgiven av sin familj, 81 år gammal, uppger en talesperson för familjen i ett uttalande. Kenny Rogers dog av naturliga orsaker.

Med hänsyn till det pågående coronautbrottet kommer familjen att hålla en mindre, privat minnesceremoni. En större, offentlig, kommer att hållas vid ett senare skede, uppger familjen.

Kenny Rogers lämnar fem barn och frun Wanda Miller Rogers i sorg.

Texten uppdateras.