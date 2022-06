På fredagen var entreprenören och influencern Katrin Zytomierska, 44, på Brilliant Minds fest i Stockholm. På festen var också Barcelonaspelaren Gerard Piqué, 35.

I en post på Instagram berättar Zytomierska att hon ville spela in en videohälsning med fotbollsspelaren för att skicka till sin son. Men enligt inlägget vägrade Piqué att ställa upp, något som fick henne att se rött.

”Lyssna på mig din nolla”, skriver hon inledningsvis och taggar fotbollstjärnan – som har över 20 miljoner följare på plattformen.

”Jag var tydlig när jag frågade dig om du kunde säga hej till min son. Du sa nej. Av vilken anledning? Du är en kille som kan dribbla en boll? Det imponerar inte på mig. Det som gör mig ledsen är att berömmelsen stigit dig åt huvudet och det är patetiskt. Du är bara en kille med en boll”, fortsätter hon texten som publicerades på småtimmarna mot lördagen.

Katrin Zytomierska har också publicerat ett smygtaget foto av stjärnan, där han står tillsammans med en okänd kvinna. Gerard Piqués privatliv har den senaste tiden blivit en en världsnyhet, efter att uppbrottet med artisten Shakira offentliggjorts. Shakira ska ha upptäckt att Piqué hade en affär med en annan kvinna, vilket lett till en kris och slutligen separation, enligt spanska medier.

”Zlatan hade inte sagt nej”

Katrin Zytomierskas inlägg har väckt reaktioner och i kommentarsfältet får hon både ris och ros av följarna.



”Det är ändå ganska häpnadsväckande att du tror du äger en av världens kändaste fotbollsspelare”, skriver en person.

På lördag förmiddag publicerade Katrin Zytomierska ytterligare ett inlägg där hon bemöter kritiken.

”Zlatan hade inte sagt nej. Jag var så trevlig och gullig bad om ett hej till min son. Han sa: No. Jag sa: Excuse me what did you say? Han sa: No. Fyra timmar senare på fyllan lackade jag. Jag är stolt över att jag gjorde det och otroligt tacksam att ingen kan underhålla mig som jag själv.”

Katrin skriver att hon kanske kommer ta bort inlägget. Foto: Instagram

Katrin Zytomierska la ut ett smygfota på fotbollspelaren tillsammans med en okänd kvinna Foto: Instagram

