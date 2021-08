I Sverige har över 63 procent av den vuxna befolkningen vaccinerats mot covid-19. Trots att de vaccin som är godkända i Sverige har väldigt hög skyddseffekt mot allvarlig sjukdom och död, innebär en fullgången vaccination inte att man är helt immun mot viruset.

Få, om ens något vaccin, skyddar nämligen till 100 procent.

Något kändisstylisten Jonas Hallberg, 50, blev varse – dagar innan han skulle resa hem till Sverige från Mexiko där han bor.

På Instagram berättar han att han fick covid-19-symtom, men till en början tänkte att det inte kunde röra sig om sjukdomen eftersom han har fått två vaccindoser.

”Men tänkte ändå jag ville kolla upp mig innan jag hoppar på planet som ska ta mig runt jorden.... Och både mitt 'antigen test' samt 'PCR test' är POSITIVA”, skriver han på Instagram.

”Känns viktigt att man följer protokollet”

När Expressen når honom berättar han att han ska sitta i två veckors karantän. Till sällskap har han bland annat sina två hundar.

”Blev febrig under 3 dagar, galna svettattacker. Ingen lukt och smak.... Tur jag har mina 2 furry daughters Chiquita och Foxi som kan ta hand om mig. Och känns ändå skönt man har sina 2 doser vaccin. Hoppas de gör någon skillnad..”, skriver han till Expressen.

Vad ska du göra nu under karantänen?

”Ska chilla, ändra alla mina flyg, hotell, frukost, lunch och middags möten, podd inspelningar och mina nära och kära.... Better safe then sorry!!!! Känns viktigt man följer protokollet. Sen kommer jag till Swedenland med en BOOM....”

