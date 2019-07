Carola Häggkvist befinner sig på sommarturné.

Under söndagskvällens konsert i Tylösand i Halland var olyckan framme – och stjärnans klänning tog eld på scen.

– Det var mitt första gig utan att jag var med på soundcheck. Ljusen hade ändrat position från vad jag var van vid, berättar Carola om dramatiken och fortsätter:

– Min klänning i chiffong från London började ryka och jag sa ”oj är det någon som röker här” – sedan blev det lite hål och så där.

Som tur var hade stjärnan vatten i närheten.

– Jag hade lite vatten på scen som jag hällde på mig, säger Carola och tillägger:

– The show must go on.

Carola: ”Hål i klänningen”

Carola berättar att det blev ”ett hål i klänningen av rökutvecklingen” men som tur är har hon skräddare nära till hands inför nästa konsert på sommarturnén.

Dessutom kommer hon vara extra noga med soundcheck inför nästa konsert. Artisten berättar vidare att detta var första gången som hon inte gjorde soundcheck, eftersom det var fullt med folk när hon skulle testa ljudet tillsammans med bandet.

Trots dramatiken på scen tar artisten incidenten med ro.

– Det är sånt som kan hända, säger hon.

En dryg timme in i konserten

Magnus Johansson från Motala var på konserten.

Han berättar:

– Det hade väl gått en dryg timme av konserten. Det gick trots allt lugnt till. Carola hoppade upp när hon upptäckte vad som hände, och gick och hämtade en vattenflaska. Hon skämtade och sa att nu får jag klä av mig naken.

Carolas pågående turné heter ju ”Naket – en akustisk hitskonsert”.