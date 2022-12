För tidningen berättar Thåström bland annat att han arbetar med en ny skiva, men också att han inför varje inför varje turné går igenom hela sin katalog. De tidigaste Ebba Grön-låterna – ”Die Mauer” undantagen – kan han dock inte uppträda med igen.

– Ebbalåtarna – det går inte. De är sjungna av en människa i tjugoårsåldern, och det är ett för stort glapp att ta sig tillbaka till ”Ung och kåt” om jag ska vara helt ärlig, haha. Eller ”We’re only in it for the drugs”. Det funkar inte längre, säger han till DN.

Apropå sina framgångar och tillfrågad om vad han gör för pengarna svarar Joakim Thåström att han köper böcker, och att ”Sundets röda nejlikor” av Conny Palmqvist fick honom att storgråta. Dessutom gillar han att resa.

– Lyx har aldrig intresserat mig. Men jag har jättemycket böcker, cd-skivor, syntar och gitarrer – och har gått upp från viner på 70 spänn till 100 nu, ibland 120.