På onsdagskvällen sände TV4 ett extrainsatt program med anledning av beskedet om Olof Palme-utredningen.

I början på programmet intervjuade Jenny Strömstedt chefsåklagare Krister Petersson som tidigare i dag pekade ut Stig Engström som misstänkt för mordet på Olof Palme. Samtidigt meddelade han att förundersökningen läggs ner.

Mitt under intervjun med chefsåklagaren föll programledaren Jenny Strömstedt ihop.

Jenny Strömstedt föll ihop mitt under intervjun. Foto: TV4/Skärmdump Jenny Strömstedt föll ihop. Foto: TV4/Skärmdump

Jenny Strömstedt föll ihop i direktsändning

Strax efter händelsen bröt TV4 för reklam – och när programmet några minuter senare återupptogs satt Anders Kraft framför kameran i stället.

– Ni som följer det här programmet såg att vi hade en incident där. Jenny, programledaren, mådde lite dåligt och var tvungen att lägga sig ner och hämta andan, säger han och fortsätter:

– Hon har gått ut själv och för säkerhets skull så passar vi på att slänga in mig. Ni får hänga med så gott det går. Jenny mår bra. Det hela kommer lösa sig, säger han i direktsändning.

På Instagram skriver Jenny Strömstedt:

”Förvånad, aningen butter över att jag missade alla intressanta gäster, och kanske känns det lite skämmigt ovanpå det.”

”Jag har ingen aning om varför jag svimmade av men blodtrycksfall kan tydligen hända trots god sömn och energi osv, har jag lärt mig. Allt gick dock bra och det är absolut ingen fara med mig. Tack för alla fina kommentarer.”

Senare meddelade TV4, via kommunikationschefen Charlie Forsberg:

– Jenny Strömstedt svimmade under kvällens sändning och Anders Kraft trädde in i hennes ställe. Jenny har varit i kontakt med vården och mår under omständigheterna bra.

Anders Kraft: ”Man vill ha lite adrenalin”

Programledaren Anders Kraft blev tvungen att avbryta förberedelserna inför 22-sändningen för att ersätta Jenny Strömstedt.

– Vi såg ju vad som hände och det viktiga är att Jenny är okej. Det är hon ju, efter omständigheterna. Det är sånt vi gör. Ibland måste man ställa in och då hjälper vi att ersätta varandra. Det gäller ju på alla platser.

Så man alltid är lite förberedd?

– Nej, nej det är man inte. Det är en bra fråga, men jag måste förbereda mig inför min egen sändning. Är man sminkad, klar och har en redaktör som säger ”du ska nog gå ner” så går man ner. Då är det faktiskt bara köra.

Kraft säger att han försökte använda adrenalinpåslaget till sin fördel.

– Man måste försöka spara på adrenalinet till sändning. Man vill ha lite adrenalin, så är det med sändningar.