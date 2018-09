Jefferson Airplane beskrivs som pionjärer inom psykedelisk rock. Nu är bandets sångare och medgrundare Marty Balin död, 76 år gammal.

”Martys fans beskriver honom som en som haft en betydande påverkan på en stor del av världen: 'En av de bästa rösterna genom tiderna, låtskrivare till låtar som aldrig bleknar, och grundare av sextiotalskvintetten från San Francisco.' Hans musik är känd för att vara soundtracket till alla de största stunderna i livet”, skriver familjen i ett uttalande.

Orsaken till Marty Balins död är för tillfället inte offentliggjord, men hans fru Susan Joy Balin fanns vid hans sida när han avled på torsdagen.

Balin har bland annat skrivit Jefferson Airplane-låtar som ”It's no secret”, ”Today”, ”Comin' back to me”, Plastic fantastic lover”, ”Share a little joke” och ”Volunteers”.

Debuterade 1965

CNN skriver att Jefferson Airplane var med och definierade musikscenen i San Francisco på 60-talet. Debuten skedde på nattklubben Matrix 1965 och ungefär ett år senare släpptes bandets första album, ”Jefferson Airplane takes off”. Bandet hade flera topp 10-hits i USA under sin karriär. De spelade också på de legendariska festivalerna Monterey Pop Festival, Woodstock och Altamont på 60-talet. Deras spelning på Woodstock 1969 sägs ha varit en av festivalens bästa.

Gitarristen och sångaren Paul Kantner, den andre grundaren av Jefferson Airplane, avled i januari 2016. Samma dag gick bandets originalsångare Signe Anderson bort.

Jefferson Airplane valdes in i Rock & Roll Hall of Fame 1996 och tilldelades ett Lifetime Achievemnt Award på Grammygalan 2016.