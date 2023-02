Just nu är TV4-aktuella Isabelle Åhs, 18, från Malmö i Sharm el-Sheikh i Egypten för att tävla i finalen av Top Model of the World.

Skönhetstävlingar är ett omstritt ämne men Isabelle tvekade inte en sekund när hon fick frågan om att få representera Sverige.

– Först och främst är det så mycket mer än skönhet som bedöms. Sen tycker jag att man i stället för att trycka ner borde lyfta varandra. Är man stolt över det man har så ska man ju få visa upp det.

Själva tävlingen pågår under två veckor. Varje minut räknas: ”Det intellektuella bedöms under intervjuer. Sen handlar det om hur man för sig på middagar, tillställningar och utflykter”, säger Isabelle. Foto: Privat

Hoppas kunna vara en förebild

Tävlingens final livesänds på tv i flera länder, men inte i Sverige. Isabelle tycker att det finns det en dos dubbelmoral inblandad i kritiken mot skönhetstävlingar.

– Skönhet är ju otroligt stort i dag och ständigt närvarande i sociala medier, samma sak med mode.

Hon är fast besluten att att använda sina erfarenheter i skönhetstävlingen för att göra skillnad i samhället.

– Jag tror det var Mahatma Gandhi som sa ”be the change you want to see in the world” och jag tänker att jag kan vara en förebild för andra flickor och för unga.

På vilket sätt kan du vara en förebild genom att delta i en skönhetstävling?

– Genom att visa att det inte ska finnas några begränsningar för vad man kan göra. Man ska kunna drömma stort och alla ska ha en möjlighet att lyckas.

Isabelle Åhs är också engagerad i Försvarsbildarna, en försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret: ”Det kan handla som sjukvård eller ledarskapskurser. Det handlar om allt annat än utseendet och det visar att man inte bara behöver välja en väg utan man kan göra både och”, säger hon. Foto: Privat Genom sitt engagemang i Försvarsmakten har Isabelle fått segla med marinen runt Kanarieöarna och i Medelhavet. Foto: Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Utsedd till ”Sveriges Pamela Anderson”

Genom att delta i Top Model of the World följer Isabelle i sin mamma Sigrid Åhs fotspår.

– När hon var 18 år åkte hon till Australien för att delta i en skönhetstävling, det känns häftigt att jag gör en liknande resa.

Sigrid Åhs, 49, blev med åren en av landet mest kända så kallade glamourmodeller. Hon blev känd som Miss Citron i omdebatterade tv-showen ”Tutti Frutti” på 90-talet och senare valdes hon till ”Sveriges Pamela Anderson” i en tävling.

Isabelle har en väldigt tajt relation med sin mamma.

– Vi växte upp väldigt nära varandra eftersom min pappa inte har varit närvarande. Det har gjort att vår relation blivit väldigt stark. Vi är bästa vänner men vi är också mamma och dotter, säger hon.

Nu ska de båda delta i TV4:s nya dejtingsatsning ”Min mamma, din pappa” som har premiär 8 mars med Lina Lindorff som programledare.

I ”Min mamma, din pappa”, får man följa singelföräldrar som söker en andra chans till kärlek. De flyttar in i en villa tillsammans men de är helt ovetande om att deras barn övervakar allt och till stor del styr föräldrarnas dejtande i huset.

Isabelle, ,18, och mamma Sigrid, 49, är väldigt tajta: ”Vi är bästa vänner men vi är också mamma och dotter”. Foto: Privat Sigrid och en fyraårig Isabell på Hästveda marknad. Foto: TOMAS LEPRINCE Liten har blivit stor. Nu ska lilla Isabelle coacha mamma i dejtingprogrammet ”Min mamma, din pappa”. Foto: STAFFAN JOHANSSON Isabelle har följt i mamma Sigrids modell-fotspår. Men det händer också att de syns tillsammans framför kameran. Foto: Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Flörtig i ”Min mamma, din pappa”

Det var Isabelle som anmälde Sigrid till programmet.

– Mammas gamla dejtingmönster har inte varit bra så då kan vi lika gärna testa något nytt. Det är dags för henne att hitta sin stora kärlek.

Isabelle berättar att hon redan innan inspelningarna visste om att hennes mamma har en väldigt flörtig personlighet men att det ändå var ovanligt att se henne i den situationen.

– Det var inte jobbigt, men det kändes lite udda. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att jag kommer bjuda på väldigt starka reaktioner i programmet.

Isabelles egna kärleksliv då? För närvarande ligger det på is.

– Det är för att jag inte har tid, jag prioriterar mina studier och min karriär. Om man ska gå in i ett förhållande ska man göra det helhjärtat. Det är lika bra att inte stressa fram det.