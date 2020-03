Isabella Löwengrip: Tur corona kom senare

Bloggaren och företagaren Isabella Löwengrip genomgick en stor ekonomisk kris under hösten. När det framkom i granskningar i Expressen att hon förstorat upp sina framgångar under längre tid, så förlorade hon en stor del av sina kunder, och var tvungen att avskeda all sin personal för att inte gå i konkurs.

Men i februari vände det för ”Blondinbella”, när hon lyckades sälja sitt största företag Löwengrip Beauty till norska Dermarome. Exakt hur mycket pengar Löwengrip fick för affären är inte känt, men hon har själv konstaterat att hon inte behöver jobba på länge, om hon inte vill.

”Köpeskillingen vill vi inte gå ut med men jag kommer i och med det att pausa och ha ett eller två år lugna år”, skrev hon i sin blogg efter affären.

Lövengrips tur med affären

Nu kan Isabella Löwengrip konstatera sin stora tur i att affären med det norska företaget gick igenom när det gjorde. Profilen tror nämligen att coronaviruset hade kunnat sätta käppar i hjulet för avtalet.

”Hade coronaviruset kommit tidigare hade det nog inte blivit en affär med Dermarome och då hade jag gått i personlig konkurs”, skriver Isabella Löwengrip i sin blogg.

I blogginlägget berättar hon också om relationen med tidigare anställda, och hyllar sin tidigare kommunikationschef för det stöd hon fick under den svåra tiden.

”Marisol var ju min kommunikations-chef i min bolagsgrupp men sedan blev vi kompisar på jobbet. Hon och Gustav var de sista att gå när jag fick avskeda all personal. Herregud vad hon har stöttat mig in i det sista”, skriver Isabella Löwengrip i blogginlägget.

