Natten mellan den 10 och 11 december kan TV4-kanalerna och C More släckas för Com Hem och Boxers kunder – efter en tvist mellan Telia/TV4 och Tele 2.

Nu säger Tele 2:s vd, Anders Nilsson, att läget ser mörkt ut och att de inte ser något hopp om att kunna behålla kanalerna.

– Det här är djupt sorgligt och vi tar det på största allvar för det drabbar ju våra kunder. Det här är ett misslyckande för hela branschen.

Mathias Berg, operativ chef TV4 och C More, säger i sin tur att konflikten handlar om att ”Com Hem kräver nya rättigheter utan att betala för dem”