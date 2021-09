Humorikonens svenska änka i pengabråk med hans barn

Terry Jones var en av de sex medlemmarna i Monty Python, den banbrytande humorgruppen som förutom klassiska tv-programmet ”Monty Python’s Flying Circus” gjorde hyllade filmer som ”Life of Brian” och ”Quest for the Holy Grail”. Terry Jones dog i juni förra året.

”Det är med djup sorg vi måste berätta att vår älskade make och pappa, Terry Jones, har gått bort. Terry gick bort kvällen den 21 januari 2020, 77 år gammal, med sin fru Anna Söderström vid sin sida, efter en lång, extremt modig men alltid godmodig kamp mot en ovanlig typ av demens, FTD”, stod det i familjens pressmeddelande som fortsatte:

”Vi har alla förlorat en snäll, rolig, varm, kreativ och kärleksfull man vars kompromisslösa individualitet, skarpa intellekt och extraordinära humor har roat miljontals människor under sex decennier.”

Barnen drar Terry Jones svenska änka inför rätta

Terry Jones var gift med Anna Söderström i nio år, de fick ett barn ihop och svenskan var huvudarvinge i hans testamente.

Men Terry Jones fick dessförinnan två barn med sin ex-fru Alison Telfer. Hans barn Bill Jones, 45, och Sally Jones, 47, drar nu Anna Söderström inför rätta eftersom de vill ha en större del av arvet efter pappan. De åberopar en brittisk lag från 1975 som ger familjemedlemmar möjlighet att göra anspråk på ”rimlig försörjning” från ett dödsbo.

