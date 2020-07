Om drygt en månad släpps boken ”Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, en biografi om prins Harry och hertiginnan Meghan.

Enligt uppgiftslämnare till Daily Mail kommer biografin att förhindra chanserna till en vidare god relation med prins William och hertiginnan Kate.

– Några mycket privata familjeärenden har nu vädrats offentligt. Det kommer att vara sårande, säger en uppgiftslämnare till sajten.

”Gav upp hela mitt liv för den här familjen”

The Times har publicerat delar ur boken, som beskriver det allt bittrare förhållandet mellan prins Harry och prins William, som uppstått under relationen med hertiginnan Meghan.

William ska ha uppmanat prins Harry att inte rusa in i förhållandet och sagt att han var ”förblindad av lust”, vilket fått brodern att anklaga honom för att vara en ”snobb”. Ända sedan dess ska deras relation ha varit dålig.

Harry ska även ha känt att familjen inte försvarat honom och att han ringaktats innanför palatset vägar för att vara för känslig och utåtagerande.

Meghan ska i sin tur ha ansett att hertiginnan Kate inte välkomnade henne in i familjen och att hon även agerat frostigt i sitt bemötande.

”Jag gav upp hela mitt liv för den här familjen”, ska hertiginnan Meghan ha sagt till sina vänner efter beslutet om att lämna kungahuset.

Lämnade kungahuset tidigare i år

Prins Harry och hertiginnan Meghan lämnade sina kungliga roller tidigare i år. De fick en prövotid på ett år för att bygga upp sitt nya oberoende liv, samtidigt som de gavs möjligheten att återvända till kungahuset om de skulle ändra sig.

Sedan dess har de uppehållit sig i Los Angeles och hyrt en lyxvilla i Beverly Hills. I och med boklanseringen tror flera källor att allt hopp om att de en dag ska återvända är över.

Författarna bakom boken, Omid Scobie och Carolyn Durand, säger att den skrivits med hjälp av prinsparets närmsta vänner. Prins Harry och hertiginnan Meghan har tidigare dementerat att de skulle ha något med boken att göra.