Andra kända filmföremål som såldes på helgens auktion var hammaren från filmen ”Thor” och de handskar som Robert DeNiro använde i ”Tjuren från Bronx”.

Mest inbringade dock robotdockan av E.T. i den klassiska filmen om den lilla rymdvarelsen med stora ögon och ett lysande finger. E.T. klubbades för 2,6 miljoner dollar, motsvarande nästan 27 miljoner kronor. En BMX-cykel från samma film gick under klubban för en dryg miljon kronor.