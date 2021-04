Harry och Meghans första serie för strömningsjätten

I samband med påskrivningen berättade paret att avtalet inkluderade dokumentärer, långfilmer och andra program, som till exempel barnprogram. Netflix avslöjade dock inga detaljer om det kommande innehållet i prinsparets produktioner.

Nu har de äntligen avslöjat vilket som blir parets första projekt för strömningsjätten – en dokumentärserie som går under arbetstiteln ”Heart of Invictus”. Serien kommer fokusera parasporttävlingen the Invictus Games och atleternas förberedelser inför tävlingen i Haag 2022.

Kommer synas i bild

Prins Harry, som är ambassadör för The Invictus Games Foundation, kommer både att figurera framför kameran och som seriens exekutiva producent. Projektet kommer också bli bolaget Archewell Productions första produktion.

– Denna serie kommer ge samhällen runtom i världen ett fönster in i de rörande och upplyftande berättelserna om de tävlandes resa till Nederländerna nästa år, säger prins Harry i ett utlåtande.

Tävlingen har också en särskild plats i prinsens hjärta, det var nämligen under 2017–års spel som han först introducerade Meghan som sin flickvän.

