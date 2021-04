Harry och Meghan granskas – efter omtalade tv-intervjun

Den kyliga relationen mellan prins Harry och Meghan och det brittiska kungahuset blev ännu frostigare efter den mycket uppmärksammade CBS-intervjun med tv-stjärnan Oprah Winfrey i början av mars.

Bland annat anklagade Meghan kungahuset för rasism då någon inom kungafamiljens närhet ska ha undrar över sonen Archies hudfärg medan hon var gravid med honom. Frågetecken har också ställts kring Meghans egna ord om hennes mentala hälsa under tiden i kungahuset.

Ska avslöja Harry och Meghans kroppsspråk

I den nya dokumentären ”Meghan and Harry: Recollections May Vary” studeras nu Harry och Meghans ord under lupp. Till sin hjälp har man experter på kroppsspråk, lingvistik och rättpsykologi

– Det här är ett nytt och annorlunda sätt att dissekera årets största intervju. Vad avslöjas genom ansiktsuttryck, fysiska rörelser och talmönster. Svaren är fascinerande, säger exekutiva producenten Steve Anderson till Variety.

Utlovar ”banbrytande insikter”

Skaparna bakom dokumentären har även lovat att den kommer innehålla ”banbrytande insikter” som kan ge slutgiltiga svar på vissa av de frågor och anklagelser som kom fram i intervjun.

Dokumentären sänds i England på fredag den 30 april och sänds sedan bland annat i Norge den 3 maj. Det är ännu oklart om dokumentären kommer att sändas på svensk tv.

