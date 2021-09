Hårda ordväxlingen i Öfvergårds nya program

Nyligen bröt TV4 samarbetet med programledaren Anders Öfvergård. Det efter att profilen enligt Expressens uppgifter ska ha agerat våldsamt mot en kvinnlig kollega på avslutningsfesten efter inspelningen av ”Robinson” i Dominikanska Republiken i Karibien.

Tv-kanalen meddelade att Anders Öfvergård lyfts bort från kommande produktioner men att redan inspelade program kommer att sändas som planerat.

I ”Anders och våldet”, som hade premiär i TV4 på tisdagen, följer Anders såväl kriminella som brottsoffer, samt träffar läkare, ambulanssjukvårdare, poliser och andra yrkespersoner som arbetar nära gängvåldet i Sverige.

– Jag har hört både grova brottslingar och offer berätta om drogernas betydelse. Och den respektlöshet och förnedring som ger makt. Men jag undrar fortfarande: Är det verkligen så här? Ska du, jag och alla riskera att falla offer för våldet? frågar sig Anders Öfvergård i programmet.

Det har hänt I förra veckan meddelade TV4 att man bryter med programledaren Anders Öfvergård efter en händelse på en personalfest. Enligt uppgifter försökte en berusad Anders Öfvergård köra i väg med ett fyrhjuligt terrängfordon, varpå en kvinnlig kollega försökte stoppa honom. Då ska programledaren ha höjt rösten, tagit tag i hennes handleder och inlett vad som kallades ”en brottningsmatch”. TV4 har lyft bort Anders Öfvergård som programledare för ”Sveriges värsta bilförare” som skulle inleda en ny säsong nästa år. Redan inspelade program, som ”Robinson” och ”Anders och våldet”, ska däremot sändas som vanligt. – Det ligger stora insatser bakom de berörda produktionerna som gjorts av såväl personal som medverkande, och det arbetet ska inte behöva ha skett förgäves, förklarade TV4:s programdirektör Viveka Hansson. Visa mer

”Varför springer du?”

Anders Öfvergård besöker bland annat polisen i Göteborg för att följa med ut och med egna ögon se hur arbetet går till.

– De utgår från polisstationen i Hjällbo. Mitt i det område som har blivit känt för uppgörelser mellan gäng och klaner, förklarar Anders Öfvergård i programmet.

Mitt under besöket uppstår en situation där Anders Öfvergård hamnar i ett ingripande där en misstänkt person brottas ner av en polis.

– Varför springer du? frågar Anders Öfvergård medan personen ligger på marken.

Anders Öfvergård försöker prata med den nedbrottade mannen. Foto: TV4

Hätsk ordväxling

Därefter följer Anders Öfvergård med när polisen ska göra en husrannsakan i en bostad i förorten Bergsjön där boende vägrar att öppna dörren. Enligt polisen misstänker man att det finns narkotika i lägenheten.

Programledaren följer med polisen in i lägenheten där man påträffar en mindre mängd narkotika och kontanter. I lägenheten finns också ett antal yngre personer, varpå Anders Öfvergård hamnar i en ordväxling med en av männen.

Mannen har dragit ett klädesplagg över huvud och vill inte visa sitt ansikte.

– Kan du inte ta av dig den där? Jag visar ju mig, säger Anders Öfvergård.

Mannen svarar att han ”inte vill visa Sverige sitt ansikte”.

– Varför vill du inte det? Du är ju jättesöt, säger Anders Öfvergård.

Anders Öfvergård hamnar i en ordväxling med en yngre man i lägenheten. Foto: TV4

Då blir situationen mer aggressiv.

– Söt? Du är tyvärr ful! Jag vill memorera ditt ansikte. Dra härifrån. Bitch slap you back to where you come from, fattar du? säger mannen och håller upp handen framför kameran.

Under programmet säger Anders Öfvergård att han inte hade kunnat föreställa sig att det är så illa som personer vittnar om.

– Jag måste erkänna att det är en ganska mörk bild som målas upp från alla håll, vare sig jag pratar med gängmedlemmar, unga brottsoffer eller vården, säger programledaren.

– Jag har träffat brottslingar och offer och alla är eniga om att det är ett råare klimat.

TV4:s svar efter händelsen på personalfesten

Anders Öfvergård inledde sin framgångsrika tv-karriär på Kanal 5 där han främst blev känd i ”Arga snickaren”. 2016 flyttade programledaren till TV4 där han har synts i ”Fuskbyggarna”, ”Anders knackar på” och ”Robinson”, men även deltagit i program som ”Let's dance” och Sveriges mästerkock VIP”.

Programdirektör Viveka Hansson på TV4 har tidigare sagt till Expressen att man ser allvarligt på det som skedde på personalfesten .

”Robinson 2022”, som spelades in i Karibien, har planerad premiär våren 2022.

