Här skriver hon historia – stora succén på galan

Senast det hände var 2010.

I år var det dags igen.

På nattens Oscarsgala blev Chloé Zhao den andra kvinnan att vinna kategorin Bästa regi, samtidigt som hon är den första asiatiska kvinnan att ta hem priset.

Senare skulle regissörens film ”Nomadland” även vinna tungviktsstatyetten Bästa film, medan Frances McDormand segrade i kategorin Bästa kvinnliga huvudroll.

Med det fullbordade ”Nomadland” och Chloé Zhao en lång vinstrad sedan premiären på Torontos filmfestival i september. Längs med vägen har filmen exempelvis tilldelats statyetter på Golden Globe Awards och brittiska BAFTA-galan.

Redan innan prisregnet på Oscarsgalan var kategorin Bästa regi historisk: för första gången var två kvinnor nominerade, förutom Chloé Zhao även Emerald Fennell för ”Promising Young Woman”.

Tidigare har endast fem kvinnor varit nominerade i kategorin på Oscarsgalan: Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow och Greta Gerwig.

Under sitt första tacktal nämnde Chloé Zhao övriga nominerade, liksom de skådespelare - både professionella och amatörer - som medverkar i filmen.

Hon tog också upp ett stycke ur en bok som hon mindes från sin barndom, som hjälpt henne att ”fortsätta framåt när det är tufft”. Stycket, översätts ungefär till att ”människor födds goda”.

– Det är jag fortfarande tror på. Jag har alltid funnit någon godhet i de personer som jag har träffat runtom i världen. Det här är till de som är modiga nog hålla kvar den godheten, hur svårt det än kan vara. Detta är till alla er, det är ni som får mig att fortsätta göra film.

”Nomadland” baseras på Jessica Bruders bok ”Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century”. Filmen handlar om Frances McDormands rollfigur Fern. Efter en ekonomisk kollaps i en industristad på landsbygden i Nevada, ger hon ”sig i väg för att utforska livet som en modern nomad – bortom samhällets gränser.”

På rollistan finns också David Strathairn samt Linda May, Swankie och Bob Wells. De sista tre spelar förhöjda versioner av sig själva och medverkar även Bruders bok.

Alla vinnare på Oscarsgalan 2021

Bästa originalmanus

Vinnare: Emerald Fennell, ”Promising young woman”

Nominerade: Will Berson & Shaka King, ”Judas and the Black Messiah”; Lee Isaac Chung, ”Minari”; Darius Marder och Abraham Marder, ”Sound of metal”; Aaron Sorkin, ”The Trial of the Chicago 7”

Bästa manus efter förlaga

Vinnare: Christopher Hampton och Florian Zeller, ”The father”

Nominerade: Chloé Zhao, ”Nomadland”; Kemp Powers, ”One night in Miami”; Ramin Bahrani, ”Den vita tigern”; Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham med flera, ”Borat subsequent moviefilm”

Bästa internationella långfilm

Vinnare: ”En runda till”, Danmark

Nominerade: ”Better days”, Hong Kong; ”Collective”, Rumänien; ”The man who sold his skin”, Tunisien; ”Quo vadis, Aida?”, Bosnien & Herzegovina

Bästa manliga biroll

Vinnare: Daniel Kaluuya, ”Judas and the Black Messiah”

Nominerade: Sacha Baron Cohen, ”The trial of the Chicago 7”; Leslie Odom Jr., ”One night in Miami”; Paul Raci, ”Sound of metal”; Lakeith Stanfield, ”Judas and the Black Messiah”

Bästa makeup & hår

Vinnare: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal och Jamika Wilson, ”Ma Rainey's black bottom”

Nominerade, Marese Langan, Laura Allen och Claudia Stolze, ”Emma”; Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle och Patricia Dehaney, ”Hillbilly elegy”; Gigi Williams, Kimberley Spiteri och Colleen LaBaff, ”Mank”; Mark Coulier, Dalia Colli och Francesco Pegoretti, ”Pinocchio”

Bästa kostymdesign

Vinnare: Ann Roth, ”Ma Rainey's black bottom”

Nominerade: Alexandra Byrne, ”Emma”; Trish Summerville, ”Mank”, Bina Daigeler, ”Mulan”; Massimo Cantini Parrini, ”Pinocchio”

Bästa regi

Vinnare: Chloé Zhao, ”Nomadland”

Nominerade: Thomas Vinterberg, ”En runda till”; David Fincher, ”Mank”; Lee Isaac Chung ”Minari”; Emerald Fennell, ”Promising young woman”

Bästa ljud

Vinnare: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés och Phillip Bladh, ”Sound of metal”

Nominerade: Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders och David Wyman, ”Greyhound”; Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance och Drew Kunin, ”Mank”; Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller och John Pritchett, ”News of the world”; Ren Klyce, Coya Elliott och David Parker, ”Själen”

Bästa kortfilm

Vinnare: ”Two distant strangers”

Nominerade: ”Feeling through”, ”The letter room”, ”The present”, ”White eye”

Bästa animerade kortfilm

Vinnare: ”If anything happens I love you”

Nominerade: ”Kaninhålan”, ”Genius Loci”, ”Opera”, ”Yes-people”

Bästa animerade långfilm

Vinnare: ”Själen”

Nominerade: ”Framåt”, ”Till månen och tillbaka”, ”Fåret Shaun: Farmageddon”, ”Wolfwalkers”

Bästa dokumentär (kortfilm)

Vinnare: ”Colette”

Nominerade: ”A concerto is a conversation”, ”Do not split”, ”Hunger ward”, ”A love song for Natasha”

Bästa dokumentärfilm

Vinnare: ”Bläckfisken och jag”

Nominerade: ”Collective”, ”Crip camp”, ”The mole agent”, ”Time”

Bästa visuella effekter

Vinnare: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley och Scott Fisher; ”Tenet”

Nominerade: Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt och Brian Cox, ”Love and monsters”; Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon och David Watkins, ”The midnight sky”; Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury och Steve Ingram, ”Mulan”; Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones och Santiago Colomo Martinez, ”Den fantastiska Ivan”

Bästa kvinnliga biroll

Vinnare: Yuh-Jung Youn, ”Minari”

Nominerade: Maria Bakalova, ”Borat subsequent moviefilm”, Glenn Close ”Hillbilly Elegy”, Olivia Colman, ”The father”, Amanda Seyfried ”Mank”

Bästa produktionsdesign

Vinnare: Donald Graham Burt och Jan Pascale, ”Mank”

Nominerade: Peter Francis och Cathy Featherstone, ”The father”; Mark Ricker, Karen O'Hara och Diana Stoughton, ”Ma Rainey's black bottom”; David Crank och Elizabeth Keenan, ”News of the world”; Nathan Crowley och Kathy Lucas, ”Tenet”

Bästa foto

Vinnare: Erik Messerschmidt, ”Mank”

Nominerade: Sean Bobbitt, ”Judas and the Black Messiah”; Dariusz Wolski, ”News of the world”; Joshua James Richards, ”Nomadland”; Phedon Papamichael, ”The trial of the Chicago 7”

Bästa klippning

Vinnare: Mikkel E. G. Nielsen, ”Sound of metal”

Nominerade: Yorgos Lamprinos, ”The father”; Chloé Zhao, ”Nomadland”; Frédéric Thoraval, ”Promising young woman”; Alan Baumgarten, ”The trial of the Chicago 7”

Bästa originalmusik

Vinnare: Trent Reznor, Atticus Ross och Jon Batiste, ”Själen”

Nominerade: Terence Blanchard, ”Da 5 Bloods”; Trent Reznor och Atticus Ross, ”Mank”; Emile Mosseri, ”Minari”; James Newton Howard, ”News of the world”

Bästa originalsång

Vinnare: H.E.R., Dernst Emile, Tiara Thomas, ”Fight For You” (”Judas and the Black Messiah”)

Nominerade: Daniel Pemberton och Celeste Waite, ”Hear my voice” (”The trial of the Chicago 7”); Savan Kotecha, Fat Max Gsus och Rickard Göransson, ”Husavik” (”Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga”); Diane Warren och Laura Pausini, ”Io si (Seen)” (”Med livet framför sig”); Leslie Odom, Jr. och Sam Ashworth, ”Speak now” (”One night in Miami”)

Bästa film

Vinnare: ”Nomadland”

Nominerade: ”The father”, ”Judas and the Black Messiah”, ”Mank”, ”Minari”, ”Promising young woman”, ”Sound of metal”, ”The trial of the Chicago 7”

Bästa kvinnliga huvudroll

Vinnare: Frances McDormand, ”Nomadland”

Nominerade: Viola Davis, ”Ma Rainey's black bottom”; Andra Day, ”United States vs Billie Holiday”; Vanessa Kirby, ”Pieces of a woman”; Carey Mulligan, ”Promising young woman”

Bästa manliga huvudroll

Vinnare: Anthony Hopkins, ”The father”

Nominerade: Riz Ahmed, ”Sound of metal”; Chadwick Boseman, ”Ma Rainey's black bottom”; Gary Oldman, ”Mank”; Steven Yeun, ”Minari”

Visa mer