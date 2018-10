Det är en så kallad “dash cam video” – alltså en inspelning från en kamera inne i en polisbil – från polisen i Palm Beach som Expressen tagit del av.

Polisbilen kommer körande västerut i solskenet på Worth Avenue i Palm Beach den 22 maj i år. Worth Avenue kantas av palmer och lyxbutiker som Ralph Lauren och Giorgio Armani.

Polisbilen stannar till utanför Maus & Hoffman tvärsemot Chanel. Utanför den italienska restaurangen Bice tar polisen kontakt med en kvinna som stämmer överens med det signalement de har fått: Rosa jacka, ljust hår, ungefär i femtioårsåldern.

Polisen är Fred Waymire.

Kvinnan är “Biggest loser”- och “Svenska Hollywoodfruar”-aktuella Gunilla Persson, 59.

LÄS MER: Hollywoodfrun fångad på bild – nu kommer det fram

Polisen läser upp Perssons rättigheter

Därefter ansluter den andra polisen, David Maccarone. Han har varit i Chanelbutiken och tittat på en övervakningsfilm från butiken.

Waymire och Maccarone turas om att fråga Persson om vad hon gör i Palm Beach, ger henne komplimanger för hennes svenska brytning, och frågar mer ingående om hennes shoppingtur, som visar sig ha innefattat stopp hos såväl Chanel som Tiffany’s, där Gunilla Persson var för rengöring av smycken.

De tittar på den plånbok som Persson köpt hos Chanel – en svart “L-gusset zip wallet” för över 10 000 kronor.

Läget blir sedan allvarligare. Polisen läser upp “Mirandavarningen” för Gunilla Persson, alltså listan över rättigheter som man hört på tv så många gånger, om att man har rätt att låta bli att besvara frågor och:

– Any statement can and will be used against you in a court of law.

LÄS MER: Gunilla Persson lånade för att betala sig ur häktet

”Gunilla Persson: ”Blir jag gripen?”

– Blir jag gripen? Vad är det som händer? säger Gunilla Persson.

Under tiden samtalet pågår tar Persson fram ett par solglasögon ur handväskan och sätter på sig dem.

– Vi har dig på videoband med solglasögonen du precis har satt på huvudet, när du stjäl dem, säger polisen.

Persson säger att hon inte minns exakt vad som hände. Att, om det nu hände, så var det inte meningen. Och att hon ändå tänkte lämna tillbaka solglasögonen.

Foto: Polisen

– Jag … det var inte meningen att ta de där sakerna. Jag har massor med pengar. Om jag nu har råkat sätta dem på huvudet, så skulle jag gladeligen lämna tillbaka dem.

– Jag har verkligen … Jag har massor med pengar, jag har råd med det här.

LÄS MER: Gunilla Perssons egna ord – efter gripandet i Florida

Perssons taktik mot poliserna

En knäckfråga för Waymire och Maccarone är om Persson har tagit bort den lilla prislappen som satt på glasögonen – något som, enligt poliserna, skulle visa att Persson tog glasögonen avsiktligt, och inte bara råkat få dem med sig.

Någon prislapp står inte att finna.

Persson byter då taktik, och försöker hitta en ny väg ur situationen. Hon berättar för poliserna att hon hade tittat på fler saker hos Chanel som hon nu ville gå tillbaka och köpa i present till sin dotter.

Det var ett par solglasögon av den här modellen som Gunilla Persson misstänks ha stulit från Chanel. (De görs i flera olika färger, men det framgår inte vilken nyans det rör sig om i Perssons fall.)

– En väska för 5 500 dollar.

När en av poliserna går tillbaka till Chanel – allting utspelar sig i samma kvarter i Palm Beach – ropar Persson:

– Snälla, få dem att godta min ursäkt! Och säg också att min dotter ville ha den där väskan. Och att det var ett misstag att jag satte solglasögonen på huvudet.

LÄS MER: Gunilla Persson slår tillbaka efter domen

Persson om polisen: Har grymma ögon

Persson frågar igen om de kan gå och köpa 50 000-kronorsväskan, och säger sedan:

– Jag ber verkligen om ursäkt för det här fruktansvärda missödet. Om det finns något jag kan göra hos Chanelbutiken för att rätta till det här, jag kan köpa vad än de vill sälja till mig.

Den kvarvarande polismannen svarar:

– Ska jag vara uppriktigt så tror jag inte det är riktigt så det fungerar.

I baksätet av ena polisbilen syns Gunilla Perssons tillhörigheter inslängda. Bland annat en kabinväska med Big Ben-motiv. Foto: Polisen

När båda poliserna är på plats igen börjar de fråga Persson om prislappen igen – men det blir för mycket för Gunilla Persson. Hon bryter ihop, gråter ljudligt och utbrister till poliserna:

– Jag vill inte titta på dig! Du har så vänliga ögon, och när jag tittar på honom har han så grymma ögon! Jag behöver vila nu!

– Och min familj är i Kalifornien, snyftar Persson.

– Om Chanel vill tjäna pengar på mig så kan de det. Jag köper den där väskan jag tittade på.

Perssons rädsla: ”De kommer spöa upp mig”

Sedan står det klart att Persson ska följa med poliserna, och inte kommer kunna åka hem till Kalifornien som planerat. Gråtande säger hon till poliserna:

– Kommer ni ta mig till häktet? Kommer jag få sitta med prostituerade och … De kommer spöa upp mig! Och ...

–Nej, nej, nej, svarar poliserna

– Och ta mina smycken från mig! säger Persson.

–Nej, nej, nej, svarar poliserna

– Jag är så ledsen att det här hände, säger hon.

Gunilla Perssons mål har ännu inte kommit upp i rätten eller skrivits av.

Polisen har filmat händelsen med en så kallad dash cam, en kamera vid förarsätet. Foto: Polisen

Persson vill inte kommentera

Ungefär en månad efter att polisen tog Persson skrevs brottsrubriceringen ner. Från början utreddes fallet som grov stöld, något som i strängaste fall kan ge fängelsestraff i upp till fem år.

I juni ändrades rubriceringen till stöld, vilket i Florida räknas som en förseelse – en mildare grad, som kan ge böter eller fängelse i högst ett år. Därefter har datum satts för inledande förhandlingar, men de har skjutits upp flera gånger.

På måndag den 8 oktober är det meningen att den första “hearingen” ska äga rum.

Expressen har varit i kontakt med Gunilla Persson som avböjer att kommentera.

Expressen har också sökt Perssons advokat Philip T Ridolfo.

Åklagarkontoret i West Palm Beach har tidigare meddelat att man inte kommenterar pågående fall.

I polisens video hörs Gunilla Persson hörs säga: ”Kommer ni ta mig till häktet? Kommer jag få sitta med prostituerade och … De kommer spöa upp mig” Foto: Polisen

HÄR FÅR HON VETA ATT HON FINNS PÅ VIDEO P = polisen, G = Gunilla Persson. P: Okej, det här är varför vi är här med dig nu. G: Ja? P: Vi har dig på videoband ... G: Ja? P: ... med solglasögonen du precis har satt på huvudet, när du stjäl dem. Okej? Som jag sa, vi har dig på video. Alla i butiken är medvetna om det här. Och nu tog du dem precis ur handväskan och satt på huvudet. G: Ja. P: Så du stal de här solglasögonen. G: Jag kom inte ihåg dem ... P: Om du inte kommer ihåg dem, varför tog du ur dem ur handväskan och satte dem på huvudet? G: Jag, jag … var inte medveten om det. P: Jag behöver se legitimation. Från och med just nu blir du kvarhållen, okej? G: Är det något jag kan göra för att komma ut? Jag har en mamma och en dotter … P: Vi ska kolla på ditt ID, gå igenom processerna, och prata med dig. Men du sköter dig bra, håll dig bara lugn. G: Nej, jag tror inte det går så bra alls för mig. P: Jodå, du sköter dig bra. G: Nej, jag blir ju kvarhållen. P: Ja, det blir det du ju! Vi håller på att utreda vad som har hänt. G: Om jag nu har råkat sätta dem på huvudet, så skulle jag gladeligen lämna tillbaka dem. P: Du har varit väldigt hjälpsam. Visa mer Visa mindre

HÄR VILL HON KÖPA SIG FRI G: Kommer de låta mig köpa väskan till min dotter? Eller har de stängt butiken redan? P: Jag vill bara att du är ärlig mot mig. Om jag ska ta mig tid att titta på i väskan, och jag hittar lappen i handväskan … G: Kan vi fråga om jag kan få köpa Chanelväskan? P: Vi kan gå tillbaka och fråga. Men just nu vill vi reda ut allt det här. G: Jag har varit väldigt upprörd och väldigt rädd. Jag är väldigt rädd. P: Jag vet. Vi har varit väldigt artiga mot dig. G: Jag försöker verkligen... att övertyga er att jag inte har några skäl … Jag har ett par dyrare glasögon i min väska. P: Det har du säkert. Jag förstår. G: … att bli gripen för ett par glasögon som jag av misstag satte på huvudet. P: Men du förstår varför vi är här med dig? G: Ja, ni vill ta mig till fängelse. P: Jag utreder det här fortfarande. När du tog ut glasögonen och satte dem på huvudet som om ingenting… G: Jag var rädd för er. P: Du har ingen anledning att vara rädd för mig. G: Men ni hade inte trott mig, ni hade trott att jag stulit dem. P: Du hade åtminstone varit ärlig. Visa mer Visa mindre