Här är de klippta delarna i ASAP Rockys egen film

ASAP Rocky publicerade två klipp från bråket den 30 juni på sitt Instagramkonto den 2 juli.

Det ena visar hur rapartistens sällskap upprepade gånger ber 19-åringen att avlägsna sig och hur denne flera gånger nämner sina hörlurar, som vid tillfället redan var trasiga och försvunna.

I det andra klippet syns hur 19-åringen svingar mot livvakten och tycks slå sönder sina hörlurar mot honom. Livvakten blödde efteråt från en hand. I klippet talar även ASAP Rocky direkt till kameran och berättar hur de blivit förföljda av de två männen och att de inte vill ha bråk.

Foto: Polisen

Åklagarens konstaterande: Instagramfilmerna är redigerade

Men beslag som gjorts från sällskapets mobiltelefoner, där fullständiga filmsekvenser finns, visar att den som redigerat Instagramfilmerna har klippt bort vissa delar.

Kammaråklagare Daniel Suneson konstaterade under tisdagens sakframställan att Instagraminlägget var redigerat och att vissa delar hade valts bort.

ASAP Rockys advokat, Slobodan Jovicic, menade dock att alla har rätt att redigera materialet de publicerar på sina Instagramkonton.

Foto: POLISEN

”Go somewhere bro, you wanna get fucked up”

I en av de bortklippta sekvenserna syns hur ASAP Rockys vänner står bakom livvakten när denne hamnar i handgripligheter med 19-åringen. De går i bråkets riktning och en av dem säger:

– Now we gotta fuck this.

Den bortklippta sekvensen är i skedet precis innan 19-åringen börjar svinga mot livvakten och förstör sina hörlurar.

I en annan av de bortvalda sekvenserna, som utspelar sig efter den första, säger någon i sällskapet till 19-åringen:

– Go somewhere bro, you wanna get fucked up.

19-ringen svarar:

– I'm gonna fuck him.

ASAP Rocky och hans gäng håller i flask-liknande föremål

Ett tredje klipp som inte finns med i ASAP Rockys Instagraminlägg tycks utspela sig strax innan ASAP Rocky bestämmer sig för att kasta 19-åringen, och denne blir misshandlad då han ligger på marken.

19-åringen har fortsatt följa efter det frustrerade sällskapet.

– Go that way bro. Go that way, säger någon och sedan syns ASAP Rocky gå förbi kameran och säga:

– That's it, that's it.