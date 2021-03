Nummer 63 av den årliga Grammygalan hölls på söndagskvällen i USA. Trevor Noah var värd för galan som sänders från Los Angeles Convention Center, mitt emot Staples Center där festligheterna i vanliga fall äger rum.

Precis som på de flesta andra tillställningar i år var gästlistan slimmad och bjudna var endast ett begränsat antal artister och nominerade.

Några av de som uppträdde var Bad Bunny, Taylor Swift, Harry Styles, Dua Lipa, Cardi B och Megan Thee Stallion.

Megan Thee Stallion och Cardi B uppträde tillsammans på galan. Foto: KEVIN WINTER / HANDOUT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Billie Eilish tog hem kvällens största pris, årets bästa skiva, för ”Everything I Wanted”.

Beyoncé har nu 28 Grammys

H.E.R:s ”I can't breathe” – vann pris för årets låt. En låt kopplad till protesterna mot polisbrutalitet.

– Kom ihåg att det är vi som står för de förändringar vi vill se, och den glöden vi hade inom oss under sommaren 2020, behåll den energin inom er, sa hon i sitt tacktal under kvällen.

Beyoncé blev nattens snackis då hon blev historisk. När hon tog hem Bästa r&b-framträdande med ”Black parade” var det stjärnans 28:e Grammy, vilket är fler än någon kvinnlig artist tidigare.

– Jag är så stolt, så glad. Det har varit en så svår tid och som artist tycker jag att det är vårt jobb att spegla samtiden. Jag ville lyfta upp, uppmuntra och fira alla svarta drottningar och kungar som inspirerar och förgyller mitt liv, sa hon under sitt tal och riktade också tack till Jay-Z och sina barn.

De vann pris för årets bästa...

ALBUM

”Folklore”, Taylor Swift

SKIVA

”Everything I Wanted”, Billie Eilish

LÅT

”I Can’t Breathe,” H.E.R.

Tiara Thomas, Jeff Robinson, och H.E.R., vann årets bästa låt för ”I Can't Breathe”. Foto: KEVIN MAZUR / HANDOUT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

NYA ARTIST

Megan Thee Stallion

PRODUCENT

Andrew Watt

POP SOLO-FRAMFÖRANDE

”Watermelon Sugar”, Harry Styles

POP-DUO/GRUPP-FRAMFÖRANDE

”Rain on Me”, Lady Gaga & Ariana Grande

TRADITIONAL POP-ALBUM

”American Standard”, James Taylor

POP-ALBUM

”Future Nostalgia”, Dua Lipa

DANSINSPELNING

”10%”, Kaytranada featuring Kali Uchis

DANCE/ELECTRONIC-ALBUM

”Bubba”, Kaytranada

INSTRUMENTAL-ALBUM

”Live at the Royal Albert Hall”, Snarky Puppy

ROCK-FRAMFÖRANDE

”Shameika”, Fiona Apple

METAL-FRAMFÖRANDE

”Bum-Rush”, Body Count

ROCKLÅT

”Stay High”, Brittany Howard

ROCKALBUM

”The New Abnormal”, The Strokes

ALTERNATIVE-ALBUM

”Fetch the Bolt Cutters”, Fiona Apple

R&B-FRAMFÖRANDE

”Black Parade”, Beyoncé

TRADITIONAL R&B-FRAMFÖRANDE

”Anything for You”, Ledisi

R&B-LÅT

”Better Than I Imagined”, Robert Glasper featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello

PROGRESSIVE R&B

”It Is What It Is”, Thundercat

R&B-ALBUM

”Bigger Love”, John Legend

RAP-FRAMFÖRANDE

”Savage”, Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

MELODIC RAP-FRAMFÖRANDE

”Lockdown”, Anderson .Paak

RAP-LÅT

”Savage”, Megan thee Stallion featuring Beyoncé

RAP-ALBUM

”King's Disease”, Nas

COUNTRY SOLO-FRAMFÖRANDE

”When My Amy Prays”, Vince Gill

COUNTRY DUO/GRUPP-FRAMFÖRANDE

”10,000 Hours”, Dan + Shay and Justin Bieber

Dan Smyers ochShay Mooney från Dan + Shay tar emot Bästa Country Duo/Group framträndande för '10,000 Hours' med Justin Bieber. Foto: RICH FURY / THE RECORDING ACADEMY / / EPA TT NYHETSBYRÅN

COUNTRYLÅT

”Crowded Table”, The Highwomen

COUNTRYALBUM

”Wildcard”, Miranda Lambert

CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC-ALBUM

”Jesus is King”, Kanye West

MUSIKVIDEO

”Brown Skin Girl”, Beyoncé, Saint Jhn & Wizkid Featuring Blue Ivy Carter

LÅT FRÅN VISUELL MEDIA

”No time to die”, Billie Eilish

SOUNDTRACK FRÅN VISUELL MEDIA

”Joker”, Hildur Guðnadóttir

SAMLINGSSOUNDTRACK FRÅN VISUELL MEDIA

”Jojo Rabbit”

Harry Styles under sitt uppträdande på Grammygalan 2021. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod att Beyoncé har flest Grammy-vinster någonsin, det stämmer inte. Hon är den kvinna som vunnit flest, dirigenten Georg Solti vann 31 stycken under sin livstid.