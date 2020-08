Haidar Juma och Sara Bolay går skilda vägar

Sara Bolay, 27, känd från ”Ex on the beach” och ”Paradise hotel”-profilen Haidar Juma, 28, fann varandra under vårens säsong av ”Celebrity Ex on the beach” på Kanal 5 och Dplay.

Efter programmet sågs paret flitigt på varandras sociala medier och de flyttade ihop tillsammans i Dubai.

Men nu verkar kärlekslyckan vara över. I ett inlägg på Instagram skriver Haidar Juma att det är slut mellan paret.

”Sorry för att jag har varit dålig på att svara och uppdatera på sista tiden. Anledningen är att jag och S inte är tillsammans längre. Jag tycker det är väldigt tråkigt att det blev så här och jag ska försöka läka och bearbeta allt. Hoppas ni har lite mer förståelse nu”, skriver han.

Efter att Juma lagt ut sitt inlägg valde Bolay att skriva på sin Instagramstory om uppbrottet.

”Det finns alltid två sidor av ett mynt. De som umgåtts/känner oss privat vet sanningen och just nu räcker det för mig. Ibland blir det inte som man tänkt sig och kärlek är inte alltid så lätt som man tänkt sig heller”, skriver hon bland annat.

Expressen har sökt Haidar Juma och Sara Bolay.

Andersson berättar för första gången om olyckan

Bella Anderssons okända operation – syns inte i tv

LÄS MER: Intima detaljen i Paows nya video

LÄS MER: Josephine Qvists återförening med exet efter tiden isär