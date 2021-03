Prinsessan Diana fick världens blickar riktade mot sig över en natt när hon och prins Charles annonserade sin förlovning 1981. Men äktenskapet har många gånger beskrivits som mer eller mindre arrangerat och Diana har också själv berättat om makarnas kyliga relation.

I en ny upplaga av Andrew Mortons bok ”Diana: Her True Story - In Her Own Words” från 1992 finns ett parti om hur Diana under sitt första publika framträdande som prins Charles fästmö träffade skådespelarstjärnan Grace Kelly.

”Var verkligen vettskrämd”

1956 hade den amerikanska skådespelaren själv gift sig kungligt med fursten Rainier III av Monaco. På eventet, en välgörenhetskonsert på Goldsmith's Hall i London ska Kelly på grund av sina egna erfarenheter ha uppmärksammat en 19-årig Diana som agerade både vilset och obekvämt.

– Det var en hemsk tillställning. Jag funderade på att lämna först. Jag visste inte om min handväska skulle vara i vänstra eller högra handen. Jag var verkligen vettskrämd, berättar Diana själv i boken.

Baserat på Dianas ord beskrivs det sedan i boken hur Grace Kelly valde att ta med sig Diana in på damernas. Där klagade Diana bland annat på sin klänning som var ”två storlekar för liten”. Tidigare på dagen hade dessutom prins Charles anmärkt på den svarta klänningen som han menade endast passar på sörjande människor.

”Kommer bara blir värre”

Det var då som skådespelaren mellan fyra ögon också riktade ett särskilt budskap till Diana:

– Oroa dig inte kära du. Du kommer märka det själv: Det kommer bara bli värre.

Året därefter, 1982, omkom Grace Kelly i en tragisk bilolycka då hon och dottern körde ner i en ravin på serpentinvägar i södra Frankrike. Dottern överlevde med lindriga skador, medan Grace Kelly, då 52 år, avled en dag senare.

1997 dog också prinsessan Diana i trafiken efter en svår olycka i en tunnel i Paris. Hon blev 36 år gammal.