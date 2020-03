Fredrik Skavlan i coronakarantän – panikändringen inför programmet

Egentligen brukar SVT:s fredagsprogram ”Skavlan” spelas in flera dagar innan det sänds, för att sedan hinna klippas inför sändningen. Men nu spelas programmet i stället in i dag, samma dag det ska sändas.

Anledningen till det är att Fredrik Skavlan och hans redaktion har varit utomlands. Förrförra veckan var de i London för att spela in program och på grund av karantänregler har Fredrik Skavlan varit tvungen att sitta i karantän sedan dess.

– Om man har varit utanför Norden i två veckor ska man sitta i självkarantän och det är därför man spelar in i dag, säger Hamon Hosseini på SVT:s pressavdelning och fortsätter:

– I normala fall spelar de in på onsdagar eller tidigare. Men de spelar in programmet klockan 13 i dag så det blir ”live on tape”. Det är lite spännande, men det kommer gå bra för de är proffs, säger han.

”Live on tape” innebär att programmet inte kommer att redigeras lika mycket som vanligt utan påminna mer om ett livesänt program.

Större avstånd mellan stolarna

SVT har även vidtagit andra åtgärder på grund av covid-19. De kommer ha ett större avstånd mellan stolarna i studion och de kommer inte att ha någon publik på plats.

Gästerna i kvällens avsnitt är läkaren och professorn Agnes Wold, programledaren Jenny Strömstedt och artisten Niklas Strömstedt samt längdskidåkaren Linn Svahn.

Tidigare fanns det även planer på att ha med biologiprofessorn Dag Olav Hessen och skidskytten Tiril Eckhoff på länk, men så blev det inte.

– Det ändras hela tiden, säger Hamon Hosseini.

Programmet kommer inte att hinna släppas klockan 17 på SVT Play som det brukar göra utan det kommer att släppas klockan 21 i stället.

– Eftersom man kommer sitta och redigera in i det sista, förklarar Hamon Hosseini.

LÄS MER: Gina Dirawis påstående om Skavlans okända förflutna