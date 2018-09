Frank Andersson är död

Frank Andersson, en av Sveriges mest älskade idrottsmän, gick bort under söndagen. Tidigt under söndagen drabbades han av komplikationer efter den svåra hjärtoperation han genomförde under torsdagen.

– De vet inte exakt vad som hänt, men hans hjärta orkade inte till sist. Den livsuppehållande hjälpen stängdes av nu under eftermiddagen, säger Svante Andersson.

– Han hade ett stort hjärta, men det var inte tillräckligt starkt den här gången. Den här matchen blev för tuff, säger han.

Frank Anderssons brorson, hans bror Tommy, ex-sambo Jeanette, dotter Montana och vännen Robert Gidlöf har funnits vid hans sida på Karolina sjukhuset under den sista tiden.

– Han har varit så stark den sista tiden och planerat framtiden, men han orkade inte till sist, säger Gidlöf.

Frank Andersson var en av världens bästa brottare under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Han vann sina VM-guld 1977, 1979 och 1982. Det olympiska bronset kom 1984 i Los Angeles. Andersson fick Svenska Dagbladets bragdmedalj 1977 och tillhör de så kallade 56:orna, de svenska idrottsstjärnor födda 1956 – Björn Borg, Ingemar Stenmark, Linda Haglund och Thomas Wassberg – som under samma era hade stora internationella framgångar.

Efter karriären har Frank Andersson delvis livnärt sig som tv-kändis i olika tävlingsprogram som "Robinson Vip", "Mästarnas mästare" och ”Let’s dance”. Han var även anlitad för "Farmen VIP", men tvingades avbryta inspelningen i sommar på grund av hjärtproblemen.