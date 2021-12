Före detta barnstjärna död i skjutning – blev 22

Jonshel Alexander, 22, och en man sköts i ett fordon i New Orleans i helgen. Mannen överlevde men Alexander dödförklarades på platsen. Ingen har gripits för skjutningen.

Jonshel Alexander var tolv år gammal när hon gestaltade rollkaraktären Joy Strong i filmen ”Beasts of the Southern Wild” som släpptes 2012. Filmen rosades av kritikerna och fick stora jurypriset på Sundancefestivalen. På Oscarsgalan nominerades ”Beasts of the Southern Wild” i kategorierna årets bästa film, regissör, manus efter förlaga och kvinnliga skådespelare men vann ingen av dem.

Regissören: ”Vilken utstrålning hon hade”

Det blev Jonshel Alexanders enda filmroll. Filmens regissör Benh Zeitlin kallar Alexander en ”fullständigt unik och oförglömlig urkraft till människa”.

– Jonshel var inspirationen bakom hennes rollkaraktär i filmen, hon skrev många av replikerna och karaktären färgades starkt av hur Jonshel var. Hon hette Joy Strong i filmen, något som kändes som en passande beskrivning på Jonshel. Vilken utstrålning hon hade, säger Zeitlin som varit i kontakt med Alexanders familj efter dödsbudet.